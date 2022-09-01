Росіянка видала себе за українку, щоби потрапити на популярне шоу у Франції: закінчилось скандалом

Конкурсантку, яка проходить відбір на "Танці з зірками" викрили на цинічній брехні

Поки українська співачка Джамала успішно підкорює польську версію "Танців з зірками", у Франції на цьому ж телепроекті вибухнув скандал. Одна з учасниць, яка хоче зайняти місце професійної партнерки когось із зірок у майбутньому сезоні, видає себе за українку, хоча сама народилась у Чебоксарах і має російський паспорт.

На брехню звернув увагу українець Максим Меркушенко, який мешкає у Франції і добре знає французьку мову, пише видання Public. Вперше він розповів про це у сторіс свого Instagram, згодом тему підхопив український телеграм-канал "Боже, яке кончене!".

Брехуху звати Ірина Владімірова. В опублікованому фрагменті її відеовізитівки для "Танців з зірками" вона каже, що є українкою, але при цьому дзвонить мамі у Чебоксари. Тим часом, досить детальна біографія Владімірової опублікована на сайті школи додаткової освіти "російський альянс" у Ніцці, де жінка працювала викладачкою хореографії. З неї можна дізнатись, що у Чебоксарах Владімірова народилась, вчилась – у Санкт-Петербурзі, є майстром спорту з бальних танців і призеркою московського чемпіонату з бальних танців. Згодом вона переїхала до Європи. Жодних життєвих подій, пов’язаних з Україною, у цій біографії нема.

Біографія Владімірової з сайту школи "російський альянс"

Користувачі соцмереж тут же почали писати коментарі в офіційний Instagram-акаунт французьких "Танців з зірками" і викривати брехню. "Вона не українка, а росіянка", "вона безсоромно бреше", "вона прикидається українкою, щоби змусити людей себе любити", — ось мало не найприємніше, що можна знайти у цих коментарях.

Скріншот посту Владімірової з виправданнями

Після того, як здійнявся скандал, Владімірова у своєму особистому Instagram написала трьома мовами пост, в якому заявила, що має українське, російське і польське коріння і несе у світ "лише кохання, щастя і доброту". У відповідь вона закономірно отримала ще більше звинувачень у лицемірстві і брехні і згодом закрила свій акаунт. Втім, у ньому неможливо було знайти жодної фотографії з України чи слів засудження війни, зате цілу купу знімків з різних місць росії, зокрема з красної площі у москві.

На момент написання замітки офіційної реакції від організаторів "Танців з зірками" у Франції, телеканалу TF1 не надходило.

Як повідомляв "Телеграф", народжений в Херсоні артист балету Сергій Полунін набив на грудях уже третій портрет путіна і потрапив у черговий скандал.