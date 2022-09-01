Россиянка выдала себя за украинку, чтобы попасть на популярное шоу во Франции: закончилось скандалом

Конкурсантку, которая проходит отбор на "Танцы со звездами", разоблачили на циничной лжи

Пока украинская певица Джамала успешно покоряет польскую версию "Танцев со звездами", во Франции на этом же телепроекте разразился скандал. Одна из участниц, желающая занять место профессиональной партнерши кого-то из звезд в будущем сезоне, выдает себя за украинку, хотя сама родилась в Чебоксарах и имеет российский паспорт.

На ложь обратил внимание украинец Максим Меркушенко, который проживает во Франции и хорошо знает французский язык, пишет издание Public. Впервые он рассказал об этом в сторис своего Instagram, впоследствии тему подхватил украинский телеграм-канал "Боже, яке кончене!".

Лгунью зовут Ирина Владимирова. В опубликованном фрагменте ее видеовизитки для "Танцев со звездами" она говорит, что является украинкой, но при этом звонит маме в Чебоксары. Тем временем, достаточно подробная биография Владимировой опубликована на сайте школы дополнительного образования "российских альянс" в Ницце, где женщина работала преподавательницей хореографии. Из нее можно узнать, что в Чебоксарах Владимирова родилась, училась – в Санкт-Петербурге, является мастером спорта по бальным танцам и призером московского чемпионата по бальным танцам. Впоследствии она переехала в Европу. Никаких жизненных событий, связанных с Украиной, в этой биографии нет.

Биография Владимировой с сайта школы "российский альянс"

Пользователи соцсетей тут же начали писать комментарии в официальный Instagram-аккаунт французских "Танцев со звездами" и разоблачать ложь. "Она не украинка, а россиянка", "она беззастенчиво лжет", "она притворяется украинкой, чтобы заставить людей себя любить", — вот чуть ли не самое приятное, что можно найти в этих комментариях.

Скриншот поста Владимировой с оправданиями

После того, как разразился скандал, Владимирова в своем личном Instagram написала на трех языках пост, в котором заявила, что имеет украинские, русские и польские корни и несет в мир "лишь любовь, счастье и доброту". В ответ она закономерно получила еще больше обвинений в лицемерии и лжи и впоследствии закрыла свой аккаунт. Впрочем, в нем невозможно было найти ни одной фотографии из Украины или слов осуждения войны, зато целый ворох снимков из разных мест россии, в том числе с красной площади в москве.

На момент написания заметки официальной реакции от организаторов "Танцев со звездами" во Франции, телеканала TF1 не поступало.

Как сообщал "Телеграф", рожденный в Херсоне артист балета Сергей Полунин набил на груди уже третий портрет путина и попал в очередной скандал.