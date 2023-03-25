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"Вы шо, фашисты!!!": таксист-блогер з Одеси обматюкав людей за прохання говорити українською (відео)

Автор
Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
Дата публікації
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Олександр дуже гнівається на "мовні прохання" Новина оновлена 25 березня 2023, 13:29
Олександр дуже гнівається на "мовні прохання". Фото Колаж "Телеграфу"

Чоловік назвав українців, які просили говорити його українською, фашистами

В Одесі знову стався мовний скандал. Місцевий TikTok-блогер гаряче обурився, що його просять говорити українською під час ефірів.

Відео з TikTok-ефіру поширив місцевий Telegram-канал "Х**ова Одеса". Як йдеться у повідомленні, чоловік на ім’я Олександр працює в таксі та проводить прямі ефірі у соцмережі. Під час прямих ефірів, його регулярно просять перейти на українську мову, однак він це відповідає грубою лайкою.

Так, в одному з ефірів він заявив своїй співрозмовниці, що не хоче розмовляти українською, бо вона йому не рідна. За його словами, це не російська, а "руська" мова, яка начебто була вигадана ще до утворення російської федерації 30 років тому. Тож усі "нормальні люди в Одесі" говорять російською.

Співрозмовниця на це обурилася. Почала на підвищених тонах говорити, що у незалежній Україні говорять українською. На що Олександр почав криком обурюватися та матюкатися. Наступний фрагмент відео знятий уже під час іншого прямого ефіру. Тут Олександр грубо обурюється проханням говорити українською: "Не нада мне говорить… розмовляти на українській мові! Вы шо, су*а, фашисты е*ные, бл*ть". УВАГА — відео містить багато нецензурної лексики:

Додамо, що це вже другий мовний скандал за тиждень в Одесі за участю таксиста. Попередній стався у понеділок, коли водій таксі заявив пасажирці, що це Америка обстрілює Україну, а рф звільняє Україну від Америки.

Нагадаємо, що мовні скандали в Одесі явище регулярне. Так, значного розголосу набула ситуація в одеському готелі, де клієнтка заявляла, що українська мова – це "колхоз".

А до того, розголос отримала ситуація в одеському кафе, де клієнт персонал відмовився говорити українською. Це обурило місцевих мовних активісток. Ситуація дійшла до мовного омбудсмена і заклад оштрафували.

Теги:
#Одеса #Українська мова #Мовний закон #Мовний суперечка