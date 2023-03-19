"Тому що я хочу": в одеській пекарні спалахнув скандал через російську музику (відео)

Незважаючи на знання законів, у пекарні продовжують їх порушувати

В Україні спалахнув черговий мовний скандал. В одному із закладів країни виявили порушення "Закону про мову", але його персонал замість того, щоб виправити ситуацію, почав "нападати" на незадоволену відвідувачку і намагатися забороняти відеозйомку.

Скандальне відео прямо зараз на всю розлітається по мережі.

Як можна побачити на кадрах в одній із одеських пекарень увімкнули російську музику, що викликало невдоволення її відвідувачів, а коли одна з них вирішила зняти це на камеру, щоб показати в мережі, то зіткнулася з агресією.

Персонал почав забороняти дівчині знімати, звертаючись до неї тією ж російською і це при тому, що в нашій країні вже давно необхідно обслуговувати клієнтів виключно державною мовою.

На запитання чому до відвідувача вони звертаються російською, там відповіли, "бо я хочу".

"Я розмовляю мовою, якою я хочу. Я розмовляю мовою, якою мені зручно", — говорить персонал.

При цьому в пекарні стверджують, що знають про існування "Закону про мову", але при цьому продовжують його порушувати, тому що "так зручно".

У коментарях українці обурилися поведінкою персоналу, а також підтримали відвідувачку.

Нагадаємо, що в Україні вже далеко не вперше спалахують так звані мовні скандали. Так, наприклад, не так давно в Одесі клієнтів взагалі відмовилися обслуговувати українською. У подібні скандали потрапляють і українські зірки шоу-бізнесу.