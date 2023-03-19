"Потому что я хочу": в одесской пекарне разгорелся скандал из-за российской музыки (видео)
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Несмотря на знание законов, в пекарне продолжают их нарушать
В Украине разгорелся очередной языковой скандал. В одном из заведений страны выявили нарушение "Закона о языке", но его персонал вместо того, чтобы исправить ситуацию, начал "нападать" на недовольную посетительницу и пытаться запрещать видеосъёмку.
Скандальное видео прямо сейчас во всю разлетается по сети.
Как можно увидеть на кадрах в одной из одесских пекарен включили российскую музыку, что вызвало недовольство её посетителей, а когда одна из них решила снять это на камеру, чтобы показать в сети, то столкнулась с агрессией.
Персонал начал запрещать девушке снимать, обращаясь к ней на том же русском и это при том, что у нас в стране уже давно необходимо обслуживать клиентов исключительно на государственном языке.
На вопрос почему к посетителю они обращаются на русском, там ответили, "потому что я хочу".
"Я разговариваю на языке, на котором я хочу. Я разговариваю на языке, на котором мне удобно", — говорит персонал.
При этом в пекарне утверждают, что знают о существовании "Закона о языке", но при этом продолжают его нарушать, потому-что "так удобно".
В комментариях украинцы возмутились таким поведением персонала, а также поддержали посетительницу.
Напомним, что в Украине уже далеко не в первый раз разгораются так называемые языковые скандалы. Так, например, не так давно в Одессе клиентов и вовсе отказались обслуживать на украинском. В подобные скандалы попадают и украинские звезды шоу-бизнеса.