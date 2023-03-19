"Потому что я хочу": в одесской пекарне разгорелся скандал из-за российской музыки (видео)

Несмотря на знание законов, в пекарне продолжают их нарушать

В Украине разгорелся очередной языковой скандал. В одном из заведений страны выявили нарушение "Закона о языке", но его персонал вместо того, чтобы исправить ситуацию, начал "нападать" на недовольную посетительницу и пытаться запрещать видеосъёмку.

Скандальное видео прямо сейчас во всю разлетается по сети.

Как можно увидеть на кадрах в одной из одесских пекарен включили российскую музыку, что вызвало недовольство её посетителей, а когда одна из них решила снять это на камеру, чтобы показать в сети, то столкнулась с агрессией.

Персонал начал запрещать девушке снимать, обращаясь к ней на том же русском и это при том, что у нас в стране уже давно необходимо обслуживать клиентов исключительно на государственном языке.

На вопрос почему к посетителю они обращаются на русском, там ответили, "потому что я хочу".

"Я разговариваю на языке, на котором я хочу. Я разговариваю на языке, на котором мне удобно", — говорит персонал.

При этом в пекарне утверждают, что знают о существовании "Закона о языке", но при этом продолжают его нарушать, потому-что "так удобно".

В комментариях украинцы возмутились таким поведением персонала, а также поддержали посетительницу.

Напомним, что в Украине уже далеко не в первый раз разгораются так называемые языковые скандалы. Так, например, не так давно в Одессе клиентов и вовсе отказались обслуживать на украинском. В подобные скандалы попадают и украинские звезды шоу-бизнеса.