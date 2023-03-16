"Не знают украинского языка": в Одессе автошкола отказалась обслуживать активистку (видео)

Языковые скандалы регулярно происходят в Одессе, в том числе из-за активных граждан

В Одессе снова выявили нарушение "Закона о языке". Напомним, что ранее в городе разразился скандал с местным кафе, где персонал не захотел обслуживать активисток движения "Робимо вам нерви" на украинском. На этот раз одна из активисток решила проверить автошколы.

Член движения Людмила Гуленок, которая в прошлый раз также была в центре языкового скандала, обошла шесть одесских автошкол. Только в одном учебном заведении ей нашли программу на государственном языке, говорит активистка:

"Если честно, то мне за сегодня просто лопается терпение. Для меня это уже была сегодня шестая автошкола. И это первая, где мне сказали, что у них есть теоретический курс на украинском. Вывески у них, реклама – все написано на русском языке", — говорит Людмила.

Человек, который хотел записать девушку на курс, ответил, что просто не знает украинского. И общаться с ней не будет. По словам активистки, речь идет об автошколе в юридической академии, то есть, это еще и государственная структура.

Напомним, что кафе, вызвавшее языковой скандал в Одессе, получило штраф за нарушение языкового законодательства. Кроме того, в городе возник еще один скандал с одесситкой, которая назвала украинский язык "колхозом".