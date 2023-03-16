"Не знають української": в Одесі автошкола відмовилася обслуговувати активістку (відео)

Мовні скандали регулярно стаються в Одесі, зокрема й через активних громадян

В Одесі знову виявили порушення "Закону про мову". Нагадаємо, що раніше в місті вибухнув скандал із місцевою кав’ярнею, де персонал не захотів обслуговувати активісток руху "Робимо вам нерви" українською. Цього разу одна із активісток вирішила перевірити автошколи.

Членкиня руху Людмила Гуленок, яка минулого разу також була у центрі мовного скандалу, обійшла шість одеських автошкіл. Лише в одній їй знайшлася програма державною мовою, каже активістка:

"Якщо чесно, то мені за сьогодні просто вривається терпець. Якщо чесно, то для мене це вже була сьогодні шоста автошкола. І це перша, де мені сказали, що у них є теоретичний курс українською. Вивіски у них, реклама – все написано російською мовою", — говорить Людмила.

Людина, яка хотіла записати дівчину на курс, відповіла, що просто не знає української. І спілкуватися нею не буде. За словами активістки, йдеться про автошколу в юридичній академії, тобто – це ще й державна структура.

Нагадаємо, що кафе, яке спричинило мовний скандал в Одесі, отримало штраф за порушення мовного законодавства. Крім того, в місті виник ще один скандал з одеситкою, яка назвала українську мову "колгоспом".