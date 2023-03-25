"Вы шо, фашисты!!!": таксист-блогер из Одессы обматерил людей по просьбе говорить по-украински (видео)

Мужчина назвал украинцев, которые просили говорить его по-украински, фашистами

В Одессе снова произошел языковой скандал. Местный TikTok-блогер горячо возмутился, что его просят говорить по-украински во время эфиров.

Видео с TikTok-эфира распространил местный Telegram-канал "Х**ова Одесса". Как говорится в сообщении, мужчина по имени Александр работает в такси и проводит прямые эфиры в соцсети. Во время прямых эфиров его регулярно просят перейти на украинский язык, однако он это отвечает грубой бранью.

Так, в одном из эфиров он заявил своей собеседнице, что не хочет разговаривать на украинском, потому что он ему не родной. По его словам, это не руссийский, а русский язык, который вроде бы был придуман еще до образования российской федерации 30 лет назад. Поэтому все "нормальные люди в Одессе" говорят по-русски.

Собеседница на это возмутилась. Начала на повышенных тонах говорить, что в независимой Украине говорят по-украински. На что Александр начал криком возмущаться и материться. Следующий фрагмент видео снят уже во время другого прямого эфира. Здесь Александр грубо возмущается просьбой говорить на украинском: "Не надо мне говорить… размовляти на українській мові! Вы что, су*а, фашисты е*ные, бл*ть". ВНИМАНИЕ — видео содержит много нецензурной лексики:

Добавим, что это уже второй языковой скандал через неделю в Одессе с участием таксиста. Предыдущий произошел в понедельник, когда водитель такси заявил пассажирке, что это Америка обстреливает Украину, а россия освобождает Украину от Америки.

Напомним, что речевые скандалы в Одессе явление регулярное. Так, значительную огласку приобрела ситуация в одесской гостинице, где клиентка заявляла, что украинский язык — это "колхоз".

А до того, огласку получила ситуация в одесском кафе, где клиент персонал отказался говорить по-украински. Это возмутило местных речевых активисток. Ситуация дошла до языкового омбудсмена и заведение оштрафовали.