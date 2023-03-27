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"Дно остаточно пробите": блогерка Анна Алхім потрапила у скандал через російську музику

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Анна Алхім Новина оновлена 27 березня 2023, 13:23
Анна Алхім. Фото instagram

Більше того, дівчина продовжує спілкуватися російською мовою

На жаль, не всі "лідери думок" в Україні усвідомлюють, що відбувається зараз. Понад рік після повномасштабного вторгнення росії скандальна блогерка Анна Алхім, яка раніше відзначилася висловлюванням, що українці не зобов’язані розмовляти українською мовою, продовжує розмовляти російською, і дуже любить послухати російську музику у себе в машині.

Про це Алхім розповіла в інтерв’ю блогеру Олександру Волошину, зазначивши, що робить вона це зі стрімінгові майданчики. А це означає, що у російську скарбницю "капають" кошти за кожне прослуховування.

"Ти розумієш, що ти їм бабусі відправляєш?" - Запитав Волошин, на що блогерка відповіла " Так". А після початку розпитувати, як так виходить, якщо вона просто слухає музику.

Попри "незнання" Алхім про особливості стрімінгових платформ (та й у принципі про те, що таке стрімінгові сервіси), у коментарях на неї впала хвиля хейту. Багато користувачів не можуть зрозуміти, чому люди, які позиціюють себе як "лідери думок", продовжують підтримувати країну-агресора. Щобільше, на це інтерв’ю Алхім одягла футболку із гербом України.

"Дно пробите", "Може скинутися їй на квиток до росії", "Їй не пора до ветеринара?", "Зате з гербом на футболці", "Днище", "Їй пора в СБУ" — пишуть у мережі.

Анна Алхім оскандалилася за прослуховування російської музики
Анна Алхім оскандалилася за прослуховування російської музики
Анна Алхім оскандалилася за прослуховування російської музики
Анна Алхім оскандалилася за прослуховування російської музики
Анна Алхім оскандалилася за прослуховування російської музики

Раніше "Телеграф" також писав, що Анна Алхім зіграла чималу роль у розлученні відомої пари — блогерки Аліни Шаманської з режисером, актором і сценаристом "Студії квартал 95" Русланом Ханумаком. Сам Ханумак запевняє, що в нього з Анною Алхім нічого не було.

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