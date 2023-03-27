"Дно остаточно пробите": блогерка Анна Алхім потрапила у скандал через російську музику

Більше того, дівчина продовжує спілкуватися російською мовою

На жаль, не всі "лідери думок" в Україні усвідомлюють, що відбувається зараз. Понад рік після повномасштабного вторгнення росії скандальна блогерка Анна Алхім, яка раніше відзначилася висловлюванням, що українці не зобов’язані розмовляти українською мовою, продовжує розмовляти російською, і дуже любить послухати російську музику у себе в машині.

Про це Алхім розповіла в інтерв’ю блогеру Олександру Волошину, зазначивши, що робить вона це зі стрімінгові майданчики. А це означає, що у російську скарбницю "капають" кошти за кожне прослуховування.

"Ти розумієш, що ти їм бабусі відправляєш?" - Запитав Волошин, на що блогерка відповіла " Так". А після початку розпитувати, як так виходить, якщо вона просто слухає музику.

Попри "незнання" Алхім про особливості стрімінгових платформ (та й у принципі про те, що таке стрімінгові сервіси), у коментарях на неї впала хвиля хейту. Багато користувачів не можуть зрозуміти, чому люди, які позиціюють себе як "лідери думок", продовжують підтримувати країну-агресора. Щобільше, на це інтерв’ю Алхім одягла футболку із гербом України.

"Дно пробите", "Може скинутися їй на квиток до росії", "Їй не пора до ветеринара?", "Зате з гербом на футболці", "Днище", "Їй пора в СБУ" — пишуть у мережі.

Раніше "Телеграф" також писав, що Анна Алхім зіграла чималу роль у розлученні відомої пари — блогерки Аліни Шаманської з режисером, актором і сценаристом "Студії квартал 95" Русланом Ханумаком. Сам Ханумак запевняє, що в нього з Анною Алхім нічого не було.