Ханумак висловився щодо “зради” Шаманській і розповів, що сталося насправді

У мережі почався такий собі "пінг-понг" — спершу про розлучення заговорила Аліна, пізніше цю новину прокоментував Руслан, а після цього в гру знову вступила блогерка

Учора відома українська блогерка-мільйонниця Аліна Шаманська заявила про розлучення з чоловіком — ведучим та актором, зіркою "95 кварталу" Русланом Ханумаком. На своїй сторінці в Instagram вона написала, що той "терся геніталіями" об іншу блогерку — Анну Алхім, а відео тепер активно шириться соцмережами. Це, мовляв, і стало для неї "останньою крапкою".

Той самий допис Шаманської та скрин із відео, де Ханумак "треться геніталіями" об іншу блогерку

Сьогодні ж з’явилася реакція самого Ханумака. Він зняв своєрідне "виправдовувальне відео", яким поділився з підписниками в Instagram. 33-річний режисер та артист каже, що взявся коментувати ситуацію лише через хейт, який перейшов на його родичів та друзів.

У 2-хвилинному ролику зірка "95 кварталу" розповідає, що все сказане Аліною, неправда. Насправді пара розійшлася ще до початку повномасштабного вторгнення — близько року тому. З того часу вони живуть окремо, тож по факту він нікого не зраджував. Тим більше, каже актор, у нього з Анною Алхім нічого не було.

"По-перше, я нікого не зраджував. Ні з ким не обіймався, ні з ким не цілувався. Я заїхав зі своїм другом до його подруги на пару годин перед поїздкою. Це раз. Два – перед тим, як бажати мені смерті і всім моїм близьким, можна покопатися і розібратися, що ми з моєю колишньою дружиною розірвали стосунки близько року тому, ще до війни. Ми жили вже окремо. Те, що про це не говорили публічно, це в першу чергу наші з нею були справи", – говорить Руслан Ханумак у своєму "виправдовувальному відео".

Наприкінці ролика режисер підколов Шаманську, яка виставила його зрадником. Ханумак побажав їй знайти чоловіка, який не дозволятиме собі проводитиме час у компанії з іншими дівчатами.

У мережі, між тим, не втомлюються обговорювати обидві позиції: якщо вчора хейтили переважно актора, то сьогодні брудом поливають вже і блогерку, яка намагається ввести в оману свою аудиторію. Часом "дістається" обом — за те, що у такі складні часи виносять сміття з хати.

Чоловік, який поважає себе, свою жінку та дитину ніколи такого не зробить. А якщо зробив, то дорога йому в те місце об яке він треться.

Смішна! Не знаєш як хайпанути? Рік вже не живете разом, у чому тут проблема?

Пробачте, але ви бачили за кого виходили заміж. Думаю така його поведінка не є здивуванням. Ці кадри не з ліжка. Я бачила це відео — велика компанія підвипивших людей просто дуркують. Якщо ви розійшлися до того, то нема про що говорити.

Як кажуть все життя гра і люди в ній актори))) От реально фарс.. тут він каже що розійшлися рік тому .. а як же подарунки..поїздка в Іспанію.. якась брехня з обох сторін. Мені подобається як зробили Дорофеєва з Дантесом. Офіційно написали що розійшлися.. все.. всім все зрозуміло і люди вільні. А тут якісь інтриги .. натяки.. брехня…

Розсталися рік тому. Тоді цей пост у неї на сторінці "я сильна, я захищатиму себе" дуже дивний. Усі вільні люди. А Алхімія любить з усіма провокаційні фото/відео знімати) ти навіть якщо не хотів — все одно потрапиш у таке відео хоч краєм плеча, щоб потім всі робили хто цей Коть) , — пишуть користувачі на сторінках в обох зірок.

Після цього допису уже колишнього чоловіка, Шаманська вирішила "дорозповісти" історію у своїх сторіз. Каже, ще раз переконалася, що ніколи не була для нього справжньою "родиною". А заяву про те, що вони розійшлися рік тому, дівчина називає брехнею.

Нагадаємо, що Аліна та Руслан познайомилися у 2016 році на зйомках проєкту "55 за 5". У серпні 2017-го пара одружилася, а вже за місяць у них народився син Артур.

Раніше ми розповідали, що 2022 рік виявився дуже "щедрим" на зіркові розлучення. Протягом року розійшлися щонайменше 11 відомих українських пар шоубізу. Найбільш обговорюваним став розрив стосунків Дорофєєвої та Дантеса, які фактично помінялися партнерами — Володимир тепер разом із Дашею Кацуріною, а Надя — з Мішею Кацуріним. Останній нещодавно, до речі, натякав на ймовірну вагітність Дорофєєвої. Вона ж, своєю чергою, днями засвітила безіменний палець з новою обручкою.