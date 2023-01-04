Кацурін натякнув на вагітність Дорофєєвої, виклавши неоднозначне фото

У Наді дітей поки немає, а от в Міши їх двоє

Минулий рік виявився "щедрим" на розставання зіркових пар. Чи не найбільше українцям запам’ятався розрив Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса, які вирішили розпрощатися після 7 років разом. Цікаво, що буквально на наступний день після цього про своє розставання оголосила ще одна відома парочка — подружжя Даші та Міши Кацуріних. Згодом стало відомо, що зіркові пари фактично помінялися партнерами — Надя тепер з Мішею, а Володя — з Дашею.

Напередодні ж новий бойфренд Дорофєєвої змусив її палких шанувальників сушити мізки: невже Надя — вагітна? Неоднозначний пост Міша Кацурін опублікував у своєму Інстаграмі.

На фото — його 1-річний син Іван. Підпис: "Десь там у небесній канцелярії почули мої плани на 2023й".

Цей інтригуючий допис змушує задуматися, чи не вагітна часом Дорофєєва

Палкі шанувальники ресторатора та співачки відразу кинулися у коментарі: "Дорофєєва вагітна?", "Давайте з Надею вже бейбіка", "У вас буде дитина?" — такі коментарі лишають на сторінці Кацуріна під цим дописом. А от у профілі Дорофєєвої з цього приводу наразі нічого немає.

Нагадаємо, що пара знайома між собою уже дуже давно. Спершу вони відпочивали разом сім’ями, а з часом дружба переросла у щось більше. Після розлучення з Дантесом у березні 2022 року Дорофєєва пішла до Кацуріна, а колишня дружина Кацуріна тепер із Дантесом. Час від часу обидві парочки постять фото зі своїми новими половинками.

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