Кацурин намекнул на беременность Дорофеевой, выложив неоднозначное фото

У Нади детей пока нет, а вот у Миши их двое

Прошлый год оказался "щедрым" на расставания звездных пар. Больше всего украинцам запомнился разрыв Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса, которые решили расстаться после 7 лет вместе. Интересно, что буквально на следующий день после этого о своем расставании объявила еще одна известная парочка — супруги Даша и Миша Кацурины. Впоследствии стало известно, что звездные пары фактически поменялись партнерами – Надя теперь с Мишей, а Володя – с Дашей.

Накануне новый бойфренд Дорофеевой заставил ее пылких поклонников сушить голову: неужели Надя — беременная? Неоднозначный пост Миша Кацурин опубликовал в своем Инстаграме.

На фото — его 1-летний сын Иван. Подпись: "Где-то там в небесной канцелярии услышали мои планы на 2023й".

Это интригующее сообщение заставляет задуматься, не беременна ли временами Дорофеева.

Пылкие поклонники ресторатора и певицы сразу бросились в комментарии: "Дорофеева беременна?", "Давайте с Надею уже бейбика", "У вас будет ребенок? " — такие комментарии оставляют на странице Кацурина под этим сообщением. А вот в профиле Дорофеевой на этот счет ничего нет.

Напомним, что пара знакома между собой уже очень давно. Сначала они отдыхали вместе семьями, а со временем дружба переросла во что-то большее. После развода с Дантесом в марте 2022 года Дорофеева ушла к Кацурину, а бывшая жена Кацурина теперь с Дантесом. Время от времени обе парочки постят фото со своими новыми половинками.

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