Розлучена Дорофєєва засвітила каблучку на безіменному пальці: фотофакт

На знімку легко помітити каблучку на "тому самому" пальці

Українська співачка, ексучасниця гурту "Врємя і Стєкло" Надя Дорофєєва (DOROFEEVA), яка у 2022 році розлучилася з Володимиром Дантесом через 10 років стосунків, засвітила каблучку на безіменному пальці. Прикрасу легко помітити на свіжому знімку артистки, яку вона опублікувала в соцмережах. Чи йдеться про обручку для заручин, адже серце зірки зайняте новим бойфрендом Михайлом Кацуріним, невідомо.

Фотографія з каблучкою на безіменному пальці Дорофєєвої з’явилася в її Інстаграм у неділю, 8 листопада. У публікації співачка розмірковує про те, до яких висновків та відкриттів вона дійшла після 2022 року. Артистка зізналася, що багато чого не розуміла. До речі, про це вона заявляла і напередодні, зробивши зізнання щодо росії.

Так, Дорофєєва написала про вісім "виявилось", які визначила для себе:

Виявилося, що бути чесним із собою — дуже складно.

Виявилося, що я багато чого не зрозуміла вчасно.

Виявилося, що все погане робить сильнішою.

Виявилося, те, що крихке — доламається.

Виявилося, що близькі люди – найпотужніша сила.

Виявилося, що мені достатньо однієї малесенької косметички (BB крем, олівець для губ і брів, гігієнічна помада).

Виявилось, що одна фраза може змінити життя.

Виявилося, що зробити донат — як чудовий сеанс психотерапії, дає надію.

На фотографії, яка супроводжує пост Дорофєєвої, можна помітити каблучку на безіменному пальці. Якщо зображення не є відображеним, то, зважаючи на все, обручка може бути надіта на праву руку. Ймовірно, Дорофєєва та Дантес офіційно розлучилися у листопаді 2022 року, про що говорив в одному з інтерв’ю артист.

Дорофєєва порадувала шанувальників свіжим знімком

Нагадаємо, у мережі запідозрили пару Дорофєєвої та Кацуріна у переході на новий рівень відносин. В одній із публікацій Михайла фани побачили натяки на вагітність.

Як повідомляв "Телеграф", Дорофєєва та Кацурін презентували спільний трек, але у мережі на нього відреагували неоднозначно. Дехто навіть вважає, що ця пісня показана нібито на зло колишньому чоловікові співачки Володимиру Дантесу.