Разведённая Дорофеева засветила кольцо на безымянном пальце: фотофакт

На снимке легко заметить кольцо на "том самом" пальце

Украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева (DOROFEEVA), которая в 2022 году рассталась с Владимиром Дантесом спустя 10 лет отношений, засветила кольцо на безымянном пальце. Украшение легко заметить на свежем снимке артистки, который она опубликовала в соцсетях. Идет ли речь о помолвочном кольце, ведь сердце звезды занято новым бойфрендом Михаилом Кацуриным, неизвестно.

Фотография с кольцом на безымянном пальце Дорофеевой появилась в ее Инстаграм в воскресенье, 8 ноября. В публикации певица размышляет о том, к каким выводам и открытиям она пришла после 2022 года. Артистка призналась, что многое не понимала. К слову, об этом она заявляла и накануне, сделав признание насчет россии.

Так, Дорофеева написала о восьми "оказалось", которые обнаружила себя:

Оказалось, что быть честным с собой – очень сложно.

Оказалось, что я многое не поняла вовремя.

Оказалось, что все плохое делает сильнее.

Оказалось, то, что хрупкое — доламается.

Оказалось, что близкие люди – самая мощная сила.

Оказалось, что мне достаточно одной крошечной косметички (bb крем, карандаш для губ и бровей, гигиеническая помада).

Оказалось, что одна фраза может изменить жизнь.

Оказалось, что сделать донат — как отличный сеанс психотерапии, дает надежду.

На фотографии, которая сопровождает пост Дорофеевой, и можно заметить кольцо на безымянном пальце. Если изображение не является отраженным, то, судя по всему, кольцо может быть надето на правую руку. Вероятно, Дорофеева и Дантес официально развелись в ноябре 2022 года, о чем говорил в одном из интервью артист.

Дорофеева порадовала поклонников свежим снимком

Напомним, в сети заподозрили пару Дорофеевой и Кацурина в переходе на новый уровень отношений. В одной из публикаций Михаила фаны увидели намеки на беременность.

Как сообщал "Телеграф", Дорофеева и Кацурин презентовали совместный трек, но в сети на него отреагировали неоднозначно. Некоторые даже считают, что эта песня показана якобы на зло бывшему мужу певицы Владимиру Дантесу.