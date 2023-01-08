Разведённая Дорофеева засветила кольцо на безымянном пальце: фотофакт
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На снимке легко заметить кольцо на "том самом" пальце
Украинская певица, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева (DOROFEEVA), которая в 2022 году рассталась с Владимиром Дантесом спустя 10 лет отношений, засветила кольцо на безымянном пальце. Украшение легко заметить на свежем снимке артистки, который она опубликовала в соцсетях. Идет ли речь о помолвочном кольце, ведь сердце звезды занято новым бойфрендом Михаилом Кацуриным, неизвестно.
Фотография с кольцом на безымянном пальце Дорофеевой появилась в ее Инстаграм в воскресенье, 8 ноября. В публикации певица размышляет о том, к каким выводам и открытиям она пришла после 2022 года. Артистка призналась, что многое не понимала. К слову, об этом она заявляла и накануне, сделав признание насчет россии.
Так, Дорофеева написала о восьми "оказалось", которые обнаружила себя:
- Оказалось, что быть честным с собой – очень сложно.
- Оказалось, что я многое не поняла вовремя.
- Оказалось, что все плохое делает сильнее.
- Оказалось, то, что хрупкое — доламается.
- Оказалось, что близкие люди – самая мощная сила.
- Оказалось, что мне достаточно одной крошечной косметички (bb крем, карандаш для губ и бровей, гигиеническая помада).
- Оказалось, что одна фраза может изменить жизнь.
- Оказалось, что сделать донат — как отличный сеанс психотерапии, дает надежду.
На фотографии, которая сопровождает пост Дорофеевой, и можно заметить кольцо на безымянном пальце. Если изображение не является отраженным, то, судя по всему, кольцо может быть надето на правую руку. Вероятно, Дорофеева и Дантес официально развелись в ноябре 2022 года, о чем говорил в одном из интервью артист.
Напомним, в сети заподозрили пару Дорофеевой и Кацурина в переходе на новый уровень отношений. В одной из публикаций Михаила фаны увидели намеки на беременность.
Как сообщал "Телеграф", Дорофеева и Кацурин презентовали совместный трек, но в сети на него отреагировали неоднозначно. Некоторые даже считают, что эта песня показана якобы на зло бывшему мужу певицы Владимиру Дантесу.