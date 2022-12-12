"Мені було так комфортно": Дорофєєва виступила з зізнанням щодо росії
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Дорофєєва відверто розповіла про ставлення до росії у минулому і зараз
Українська співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA), яка з перших днів повномасштабної війни підтримує рідну країну у боротьбі проти агресора, зробила відверте зізнання про ставлення до росії у минулому й зараз. За словами артистки, їй прикро, що вона займала довгий час аполітичну позицію і так чи інакше стикалася з російською музичною сферою.
Про це йдеться у дописі Дорофєєвої в Instagram, в якому вона прямо називає росію країною-злочинцем. Співачка пише, що з початку повномасштабного вторгнення рф на територію України зрозуміла три важливі речі, про які раніше не замислювалася.
Так, співачка вирішила поговорити про "минуле і росію". Дорофєєва згадала, як в одному з популярних російських серіалів 4 роки тому грала пісня дуету "Время и Стекло" (учасницею якого на той момент була співачка). Артистка зазначила, що цей момент став для неї сильним тригером, хоч вона і не знала, що там лунав її трек.
"До 24 лютого я була інфантильна і безвідповідальна. Мені було комфортно вважати себе аполітичною. Більше того, мені здавалося, що бути аполітичною це класно і, так би мовити, дуже по-творчому", — зізналася Дорофєєва.
Однак за цей час до неї прийшло усвідомлення трьох важливих речей, ось як йдеться у дописі зірки:
- "росія — країна-злочинець, яка порушує права українців не 9 місяців, не 8 років, а сторіччя поспіль"
- "Мистецтво не буває аполітичним"
- "Мені прикро, що я в будь якій формі коли-небудь співпрацювала з їхнім ринком і не розуміла, що співпрацюю зі злом"
Співачка шкодує, що не осягнула всього цього раніше.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Надя Дорофєєва випустила спільну пісню зі своїм бойфрендом Михайлом Кацуріним. Трек визвав неоднозначні відгуки у слухачів. Коментатори згадують співачці, що за 10 років відносин із Володимиром Дантесом так і не записала спільний хіт із чоловіком. Також у мережі іронізують зі слів пісні "ми вижили". На цю тему набув популярності один із роликів, знятий українським військовим.