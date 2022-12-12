"Мені було так комфортно": Дорофєєва виступила з зізнанням щодо росії

Дорофєєва відверто розповіла про ставлення до росії у минулому і зараз

Українська співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA), яка з перших днів повномасштабної війни підтримує рідну країну у боротьбі проти агресора, зробила відверте зізнання про ставлення до росії у минулому й зараз. За словами артистки, їй прикро, що вона займала довгий час аполітичну позицію і так чи інакше стикалася з російською музичною сферою.

Про це йдеться у дописі Дорофєєвої в Instagram, в якому вона прямо називає росію країною-злочинцем. Співачка пише, що з початку повномасштабного вторгнення рф на територію України зрозуміла три важливі речі, про які раніше не замислювалася.

Так, співачка вирішила поговорити про "минуле і росію". Дорофєєва згадала, як в одному з популярних російських серіалів 4 роки тому грала пісня дуету "Время и Стекло" (учасницею якого на той момент була співачка). Артистка зазначила, що цей момент став для неї сильним тригером, хоч вона і не знала, що там лунав її трек.

"До 24 лютого я була інфантильна і безвідповідальна. Мені було комфортно вважати себе аполітичною. Більше того, мені здавалося, що бути аполітичною це класно і, так би мовити, дуже по-творчому", — зізналася Дорофєєва.

Однак за цей час до неї прийшло усвідомлення трьох важливих речей, ось як йдеться у дописі зірки:

"росія — країна-злочинець, яка порушує права українців не 9 місяців, не 8 років, а сторіччя поспіль"

"Мистецтво не буває аполітичним"

"Мені прикро, що я в будь якій формі коли-небудь співпрацювала з їхнім ринком і не розуміла, що співпрацюю зі злом"

Співачка шкодує, що не осягнула всього цього раніше.

Дорофєєва визнала свої помилки

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Надя Дорофєєва випустила спільну пісню зі своїм бойфрендом Михайлом Кацуріним. Трек визвав неоднозначні відгуки у слухачів. Коментатори згадують співачці, що за 10 років відносин із Володимиром Дантесом так і не записала спільний хіт із чоловіком. Також у мережі іронізують зі слів пісні "ми вижили". На цю тему набув популярності один із роликів, знятий українським військовим.