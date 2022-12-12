"Мне было так комфортно": Дорофеева выступила с признанием насчет россии

Дорофеева откровенно рассказала об отношении к россии в прошлом и сейчас

Украинская певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA), с первых дней полномасштабной войны поддерживающая родную страну в борьбе против агрессора, сделала откровенное признание об отношении к россии в прошлом и сейчас. По словам артистки, ей досадно, что она занимала долгое время аполитическую позицию и так или иначе сталкивалась с российской музыкальной сферой.

Об этом говорится в публикации Дорофеевой в Instagram, в котором она прямо называет россию страной-преступником. Певица пишет, что с начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины поняла три важных вещи, о которых раньше не задумывалась.

Так, певица решила поговорить о "прошлом и россии". Дорофеева вспомнила, как в одном из популярных российских сериалов 4 года назад играла песня дуэта "Время и Стекло" (участницей которого на тот момент была певица). Артистка отметила, что этот момент стал для нее сильным триггером, хотя она не знала, что там звучал ее трек.

"До 24 февраля я была инфантильная и безответственная. Мне было комфортно считать себя аполитичной. Более того, мне казалось, что быть аполитичной это классно и, так сказать, очень творчески", — призналась Дорофеева.

Однако за это время к ней пришло осознание трех важных вещей, вот как говорится в посте звезды:

"россия — страна-преступник, которая нарушает права украинцев не 9 месяцев, не 8 лет, а столетия подряд"

"Искусство не бывает аполитичным"

"Мне досадно, что я в любой форме когда-либо сотрудничала с их рынком и не понимала, что сотрудничаю со злом"

Певица сожалеет, что не пришла к этому всему раньше.

Дорофеева признала свои ошибки

Дорофеева написала, что рассуждать на тему отношения к рф решила после просмотра ролика о популярных российских сериалах и "вшитой" в них пропаганде. Как выяснилось, речь идет об одном из выпусков Ютуб-канала "Загін кіноманів". Автор проекта Виталий Гордиенко уже отреагировал на признание певицы в соцсетях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Надя Дорофеева выпустила совместную песню со своим бойфрендом Михаилом Кацуриным. Трек вызвал неоднозначные отзывы у слушателей. Комментаторы вспоминают певице, что за 10 лет отношений с Владимиром Дантесом так и не записала общий хит с мужем. Также в сети иронизируют со слов песни "мы выжили". На эту тему стал популярным один из роликов, снятый украинским военным.