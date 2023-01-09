Ханумак высказался относительно "измены" Шаманской и рассказал, что произошло на самом деле

В сети начался некий "пинг-понг" — сначала о разводе заговорила Алина, позже эту новость прокомментировал Руслан, а после этого в игру снова вступила блогерша

Вчера известная украинская блогерша-миллионница Алина Шаманская заявила о разводе с мужем — ведущим и актером, звездой "95 квартала" Русланом Ханумаком. На своей странице в Instagram она написала, что тот "терся гениталиями" о другую блогершу — Анну Алхим, а видео теперь активно распространяется соцсетями. Это, мол, и стало для нее "последней точкой".

То же сообщение Шаманской и сундуков с видео, где Ханумак "треется гениталиями" о другую блогершу

Сегодня же появилась реакция самого Ханумака. Он снял своеобразное "оправдательное видео", которым поделился с подписчиками в Instagram. 33-летний режиссер и артист говорит, что взялся комментировать ситуацию из-за хейта, перешедшего на его родственников и друзей.

В 2-минутном ролике звезда "95 квартала" рассказывает, что все сказанное Алиной, неправда. На самом деле, пара разошлась еще до начала полномасштабного вторжения — около года назад. С тех пор они живут отдельно, так что по факту он никого не изменял. Тем более, говорит актер, у него с Анной Алхим ничего не было.

"Во-первых, я никому не изменял. Ни с кем не обнимался, ни с кем не целовался. Я заехал со своим другом к его подруге на пару часов перед поездкой. Это раз. Два – перед тем, как желать мне смерти и всем моим близким, можно порыться и разобраться, что мы с моей бывшей женой разорвали отношения около года назад, еще до войны. Мы жили уже отдельно. То, что об этом не говорили публично, это в первую очередь наши с ней были дела", – говорит Руслан Ханумак в своем "оправдательном видео".

В конце ролика режиссер подколол Шаманскую, выставившую его изменником. Ханумак пожелал ей найти мужчину, который не позволит себе проводить время в компании с другими девушками.

В сети, между тем, не устают обсуждать обе позиции: если вчера хейтили преимущественно актера, то сегодня грязью поливают уже и блогершу, которая пытается ввести в заблуждение свою аудиторию. Иногда "достается" обоим — за то, что в такие сложные времена выносят мусор из дома.

Уважающий себя, свою женщину и ребенка мужчина никогда такого не сделает. А если совершил, то дорога ему в то место, которым он трется.

Смешно! Не знаешь как хайпануть? Год уже не живете вместе, в чем здесь проблема?

Простите, но вы видели, за кого выходили замуж. Думаю, такое его поведение не является удивлением. Эти кадры не с постели. Я видела это видео – большая компания подвыпивших людей просто дурачатся. Если вы разошлись до того, то не о чем говорить.

Как говорят, вся жизнь игра и люди в ней актеры))) Вот реально фарс.. здесь он говорит, что разошлись год назад.. а как же подарки..поездка в Испанию.. какая-то ложь с обеих сторон. Мне нравится, как сделали Дорофеева с Дантесом. Официально написали что разошлись.. все.. всем все понятно и люди свободны. А тут какие-то интриги.. намеки.. ложь…

Расстались год назад. Тогда этот пост у нее на странице "я сильна, я буду защищать себя" очень странный. Все свободные люди. А Алхим любит со всеми провокационные фото/видео снимать) ты даже если не хотел – все равно попадешь в такое видео хоть краем плеча, чтобы потом все делали кто этот Коть), – пишут пользователи на страницах у обеих звезд.

После этого сообщения уже бывшего мужа, Шаманская решила "дорассказать" историю в своих сторис. Говорит, еще раз убедилась, что никогда не была для него настоящей "семьей". А заявление о том, что они разошлись год назад, девушка называет ложью.

Напомним, что Алина и Руслан познакомились в 2016 году на съемках проекта "55 за 5". В августе 2017-го пара вышла замуж, а уже через месяц у них родился сын Артур.

Ранее мы рассказывали, что 2022 год оказался очень "щедрым" на звездные разводы. В течение года разошлись по меньшей мере 11 известных украинских пар шоубиза. Наиболее обсуждаемым стал разрыв отношений Дорофеевой и Дантеса, фактически поменявшихся партнерами — Владимир теперь вместе с Дашей Кацуриной, а Надя — с Мишей Кацуриным. Последний недавно, кстати, намекал на вероятную беременность Дорофеевой. Она же, в свою очередь, на днях засветила безымянный палец с новым кольцом.