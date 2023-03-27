Рус

Зрадниця Лорак спробувала повернути концерти в рф, але її ще більше захейтили: "Кров українців на ваших руках"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ані Лорак Новина оновлена 27 березня 2023, 09:19
Ані Лорак. Фото https://www.instagram.com/anilorak/

Артистка написала величезний пост в соцмережах про "музику — поза політикою"

Скандальна співачка Ані Лорак, яка входить до топ-3 головних зрадників України, потрапила до чергового скандалу. Після того як "захиталася" її кар’єра в росії і її концерти по країні-агресору почали скасовувати, вона вирішила "виправдатися" і викотила великий пост в соціальних мережах.

На своїй сторінці в Інстаграмі співачка опублікувала пост, в якому пояснила чому після 2014 року вона поїхала в росію і чому продовжує працювати там і після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Варто зазначити, що Лорак наполегливо продовжує називати цю війну "конфліктом".

Артистка поскаржилася, що після подій 2014 року її "намагалися використати" деякі політичні діячі в Україні у своїх цілях. А у разі відмови її пообіцяли "забанити" в нашій країні. Такий ультиматум, що "притис Лорак до стіни" і став тим "переломним моментом, який підштовхнув її до переїзду в росію, де вона була прийнята і продовжувала рости як артист, отримуючи визнання по всьому світу".

пост Лорак в Інстаграм
пост Лорак в Інстаграм

Також артистка спробувала виправдатися і за своє мовчання після повномасштабного вторгнення та прокоментувала повідомлення у ЗМІ, що вона спонсорує ЗСУ. На це вона відповіла, що ніколи цим не займалася, а допомагала лише в рамках гуманітарної місії всім, хто потребував допомоги.

"Я хочу чітко заявити, що не підтримую жодних форм насильства, і загибель людей внаслідок конфліктів розбиває мені серце. Тільки ті, хто знає моє минуле, можуть зрозуміти біль від втрати когось на війні", — пише співачка.

пост Лорак в Інстаграм

Ну і "вишенька на торті" — Лорак вирішила не займати жодну позицію "щодо конфлікту" між Україною та росією, і її рішення "не продиктоване політикою". І взагалі – "музика врятує світ, подолає всі кордони і одного разу об’єднає всіх у гармонії".

пост Лорак в Інстаграм
пост Лорак в Інстаграм

Напевно, не важко передбачити, як усе це сприйняли українці. У коментарях, які, до речі, Лорак залишила відкритими, можна прочитати безліч негативних повідомлень на адресу артистки. Багато хто намагається пояснити їй, що, продовжуючи працювати в росії, вона спонсорує війну в Україні. Однак це все марно, адже подібні коментарі також підчищаються, як також зазначили деякі користувачі.

коментарі під постом лорак
коментарі під постом лорак
коментарі під постом лорак
коментарі під постом лорак
коментарі під постом лорак
коментарі під постом лорак

Раніше ми повідомляли, що в грудні 2022 року Ані Лорак остаточно зреклася України. Декількома місяцями раніше — на початку березня — її зреклося її рідне місто. Через позицію відомої співачки-зрадниці у Чернівцях вирішили прибрати з місцевої Алеї слави її іменну зірку.

А ось колишній чоловік співачки Мурат Налчаджіоглу не перестає заявляти, що Україна – його рідний дім.

Теги:
#Ані Лорак