Зрадниця Лорак спробувала повернути концерти в рф, але її ще більше захейтили: "Кров українців на ваших руках"

Артистка написала величезний пост в соцмережах про "музику — поза політикою"

Скандальна співачка Ані Лорак, яка входить до топ-3 головних зрадників України, потрапила до чергового скандалу. Після того як "захиталася" її кар’єра в росії і її концерти по країні-агресору почали скасовувати, вона вирішила "виправдатися" і викотила великий пост в соціальних мережах.

На своїй сторінці в Інстаграмі співачка опублікувала пост, в якому пояснила чому після 2014 року вона поїхала в росію і чому продовжує працювати там і після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Варто зазначити, що Лорак наполегливо продовжує називати цю війну "конфліктом".

Артистка поскаржилася, що після подій 2014 року її "намагалися використати" деякі політичні діячі в Україні у своїх цілях. А у разі відмови її пообіцяли "забанити" в нашій країні. Такий ультиматум, що "притис Лорак до стіни" і став тим "переломним моментом, який підштовхнув її до переїзду в росію, де вона була прийнята і продовжувала рости як артист, отримуючи визнання по всьому світу".

Також артистка спробувала виправдатися і за своє мовчання після повномасштабного вторгнення та прокоментувала повідомлення у ЗМІ, що вона спонсорує ЗСУ. На це вона відповіла, що ніколи цим не займалася, а допомагала лише в рамках гуманітарної місії всім, хто потребував допомоги.

"Я хочу чітко заявити, що не підтримую жодних форм насильства, і загибель людей внаслідок конфліктів розбиває мені серце. Тільки ті, хто знає моє минуле, можуть зрозуміти біль від втрати когось на війні", — пише співачка.

Ну і "вишенька на торті" — Лорак вирішила не займати жодну позицію "щодо конфлікту" між Україною та росією, і її рішення "не продиктоване політикою". І взагалі – "музика врятує світ, подолає всі кордони і одного разу об’єднає всіх у гармонії".

Напевно, не важко передбачити, як усе це сприйняли українці. У коментарях, які, до речі, Лорак залишила відкритими, можна прочитати безліч негативних повідомлень на адресу артистки. Багато хто намагається пояснити їй, що, продовжуючи працювати в росії, вона спонсорує війну в Україні. Однак це все марно, адже подібні коментарі також підчищаються, як також зазначили деякі користувачі.

Раніше ми повідомляли, що в грудні 2022 року Ані Лорак остаточно зреклася України. Декількома місяцями раніше — на початку березня — її зреклося її рідне місто. Через позицію відомої співачки-зрадниці у Чернівцях вирішили прибрати з місцевої Алеї слави її іменну зірку.

А ось колишній чоловік співачки Мурат Налчаджіоглу не перестає заявляти, що Україна – його рідний дім.