"Ніякий це не шедевр, одне і те ж": Лорак захейтили у мережі через новий кліп (відео)

Запроданка продовжує кар'єру в росії та готує новий альбом

Зрадниця України, а за сумісництвом — відома співачка Ані Лорак, яка нещодавно похизувалася своїм новим бойфрендом, випустила новий кліп. Цей "шедевр" під назвою "Рядом, но не вместе" відразу "рознесли" у мережі. В кліпі, до речі, з’явився популярний російський актор — зірка серіалу "Кухня" Марк Богатирьов, який теж мовчить про ситуацію в Україні.

Кліп з’явився сьогодні на youtube-каналі Ані Лорак, його вона відразу почала рекламувати і на своїй сторінці в інстаграмі. Саме там співачці й дісталося від підписників за "оригінальність" та "глибину" нового творіння.

Особисто моя думка, але пісня і кліп — без індивідуальності. Красива картинка, але немає глибини. Не порівняти з кліпами Бадоєва

Всі пісні мають однаковий мотив і однакову манеру виконання…

Однотипно, не сучасно, ніяк…

Одне й те саме, ніяк не відрізняється від останніх пісень.Ніякий це не шедевр,так,звичайна піснярка, — пишуть коментатори.

Це все — в інстаграмі російської запроданки. А от в ютубі несхвальних коментарів немає. Схоже, там вони модеруються в режимі реального часу.

Нагадаємо, що точно така ж ситуація склалася і в січні, коли Ані Лорак захейтили після випуску нового треку. Попри те, що війна в Україні триває вже другий рік, запроданка продовжує розважати російську публіку й фактично дає свою "мовчазну згоду" на дії російських окупантів. Через це ще торік рідне місто зреклося співачки, прибравши з "Алеї зірок" її іменну зірку.