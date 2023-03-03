"Никакой это не шедевр, одно и то же": Лорак захейтили в сети из-за нового клипа (видео)

Запроданка продолжает карьеру в россии и готовит новый альбом

Предательница Украины, а по совместительству — известная певица Ани Лорак, которая недавно похвасталась своим новым бойфрендом, выпустила новый клип. Этот "шедевр" под названием "Рядом, но не вместе" сразу "разнесли" в сети. В клипе, кстати, появился популярный российский актер — звезда сериала "Кухня" Марк Богатырев, тоже молчащий о ситуации в Украине.

Клип появился сегодня на youtube-канале Ани Лорак, его она сразу начала рекламировать и на своей странице в инстаграме. Там певице и досталось от подписчиков за "оригинальность" и "глубину" нового творения.

Лично мое мнение, но песня и клип — без индивидуальности. Красивая картинка, но нет глубины. Не сравнить с клипами Бадоева

Все песни имеют одинаковый мотив и одинаковую манеру исполнения…

Однотипно, не современно, никак…

Одно и то же, никак не отличается от последних песен. Никакой это не шедевр, так, обычная песнярка, — пишут комментаторы.

Это все – в инстаграме российской запроданки. А вот в ютубе неодобрительных комментариев нет. Похоже, они там модерируются в режиме реального времени.

Напомним, что точно такая же ситуация сложилась и в январе, когда Ани Лорак захейтили после выпуска нового трека. Несмотря на то, что война в Украине продолжается уже второй год, запроданка продолжает развлекать российскую публику и фактически дает свое "молчаливое согласие" на действия российских оккупантов. Из-за этого еще в прошлом году родной город отрекся от певицы, убрав с "Аллеи звезд" ее именную звезду.