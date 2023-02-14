Предательница Лорак показала нового возлюбленного: мулат с Ибицы с двумя детьми (фото)

Певица решила похвастаться любовью в День святого Валентина

Известная предательница Украины певица Ани Лорак, которая несмотря на войну на своей родине продолжает развлекать россиян своими песнями, в День всех влюбленных решила похвастаться своим новым бойфрендом. Им стал терапевт и преподаватель йоги Исаак Виджраку.

Романтическими снимками с новым возлюбленным Лорак опубликовала 14 февраля на своей странице в Инстаграм. А в подписи к фото призналась мужчине в любви

"Блаженна любовь, которая стучится в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду.. моя любовь" — подписала снимки артистка.

Что известно о новом мужчине Ани Лорак

Новый бойфренд певицы — целитель, терапевт, преподаватель йоги, нумеролог, а также в прошлом актер(снялся в пяти сериалах) Исаак Виджраку. Мужчине 45 лет и он уроженец солнечной Барселоны, Испания. Как он отметил на своем личном сайте, он — потомок длинной линии африканских шаманов. Также известно, что в 2002 году Исаак выиграл конкурс красоты Мистер Испания.

Сейчас он живет на Ибице и обучает йоге и медитации. Более того, он является создателем сакского массажа; уникальная техника, которую он разрабатывал в течение шести лет, сочетая в себе лучшие из тысячелетних техник, таких как тайский массаж, шиацу, балийский, китайский, туйна, рефлексология и индийский массаж головы.

У Исаака есть двое детей — взрослая дочь, и маленький сын.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за молчаливую позицию Ани Лорак и работу в стране-агрессорше, в Черновцах из "Аллеи звезд" убрали именную звезду певицы. А вот бывший муж певицы Мурат Налчаджиоглу не перестает заявлять, что Украина – его родной дом.