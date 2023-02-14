Зрадниця Лорак показала нового коханого: мулат із Ібіци з двома дітьми (фото)

Співачка вирішила похвалитися коханням у День святого Валентина

Відома зрадниця України співачка Ані Лорак, яка попри війну на своїй батьківщині продовжує розважати росіян своїми піснями, у День усіх закоханих вирішила похвалитися своїм новим бойфрендом. Ним став терапевт та викладач йоги Ісаак Віджрак.

Романтичними знімками із новим коханим Лорак опублікувала 14 лютого на своїй сторінці в Інстаграм. А у підписі до фото зізналася чоловікові у коханні.

"Блаженна любов, яка стукає у твої двері, коли ти найменше очікуєш на це. Святкуймо кожну секунду.. моє кохання" — підписала знімки артистка.

Що відомо про нового чоловіка Ані Лорак

Новий бойфренд співачки — цілитель, терапевт, викладач йоги, нумеролог, а також минулого актор (знявся в п'яти серіалах) Ісаак Віджраку. Чоловік 45 років і він уродженець сонячної Барселони, Іспанія. Як він зазначив на своєму особистому сайті, він нащадок довгої лінії африканських шаманів. Також відомо, що у 2002 році Ісаак виграв конкурс краси Містер Іспанія.

Зараз він живе на Ібіці та навчає йоги та медитації. Понад те, він є творцем сакського масажу; унікальна техніка, яку він розробляв протягом шести років, поєднуючи в собі найкращі з тисячолітніх технік, таких як тайський масаж, шиацу, балійський, китайський, туйна, рефлексологія та індійський масаж голови.

Ісаак має двох дітей — дорослу дочку, і маленького сина.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за мовчазну позицію Ані Лорак та роботу в країні-агресорші, у Чернівцях з "Алеї зірок" прибрали іменну зірку співачки. А ось колишній чоловік співачки Мурат Налчаджіоглу не перестає заявляти, що Україна – його рідний дім.