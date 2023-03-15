Запроданка Ані Лорак вперше розповіла про нового бойфренда: "врятував" її на Ібіці

Свої стосунки пара довго тримала в секреті, про них стало відомо зовсім нещодавно

Скандальна співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і вже багато років живе у росії й мовчить про війну, вирішила поділитися деталями свого особистого життя. Нещодавно стало відомо, що вона закрутила новий роман. Зараз вона зустрічається з 46-річним мулатом з Ібіци, у якого двоє дітей.

Про те, де і за яких обставин вони познайомилися, запроданка розповіла в ефірі російської радіостанції "Восток ФМ". Каже, Ісаак Віджраку, який, окрім всього — її тренер із йоги, "врятував її" у складні часи та "змусив знову повірити в кохання". "Ми познайомилися на Ібіці. Це був момент, коли я приходила до тями і загалом знаходила свій баланс. Чоловік допомагав. Він, можна сказати, мій учитель, натхненник", — розповідає Ані Лорак.

Відомо, що новий обранець популярної співачки-зрадниці — інструктор з йоги та експерт з комплексного оздоровлення організму. Раніше був актором, моделлю та каскадером. Знімався у шести проєктах, найбільш відомим з яких вважається серіал "Центральна лікарня". Володар титулу "Містер Іспанія-2002". Крім того, він виготовляє прикраси-талісмани, які випускає під власним брендом Numegy. У мережі також пишуть, що в молодості він встиг попрацювати охоронцем арабських принцес, однак, чи правда це — невідомо. Має двох дітей: доньку-підлітка та сина 2021 року народження.

Раніше ми повідомляли, що в грудні 2022 року Ані Лорак остаточно зреклася України. За кілька місяців до того — на початку березня — її зреклося рідне місто. Через позицію відомої співачки-зрадниці щодо війни в Україні у Чернівцях вирішили прибрати з місцевої Алеї слави її іменну зірку.