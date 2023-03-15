Запроданка Ани Лорак впервые рассказала о новом бойфренде: "спас" ее на Ибице

Свои отношения пара долго держала в секрете, о них стало известно совсем недавно

Скандальная певица Ани Лорак, предавшая Украину и уже много лет живущуя в россии и молчащая о войне, решила поделиться деталями своей личной жизни. Недавно стало известно, что она закрутила новый роман. Сейчас она встречается с 46-летним мулатом из Ибицы, у которого двое детей.

О том, где и при каких обстоятельствах они познакомились, запроданка рассказала в эфире российской радиостанции "Восток ФМ". Говорит, Исаак Вижраку, который, кроме всего — ее тренер по йоге, "спас ее" в сложные времена и "заставил снова поверить в любовь". "Мы познакомились на Ибице. Это был момент, когда я приходила в сознание и вообще находила свой баланс. Муж помогал. Он, можно сказать, мой учитель, вдохновитель", — рассказывает теперь Ани Лорак.

Известно, что новый избранник популярной певицы-предательницы — инструктор по йоге и эксперт по комплексному оздоровлению организма. Ранее был актером, моделью и каскадером. Снимался в шести проектах, наиболее известным из которых считается сериал "Центральная больница". Обладатель титула "Мистер Испания-2002". Кроме того, он изготавливает украшения-талисманы, которые выпускает под собственным брендом Numegy. В сети также пишут, что в молодости он успел поработать охранником арабских принцесс, однако, правда ли это — неизвестно. Имеет двоих детей: дочь-подростка и сына 2021 года рождения.

Ранее мы сообщали, что в декабре 2022 года Ани Лорак окончательно отреклась от Украины. А несколькими месяцами ранее — в начале марта — от нее отрекся родной город. Из-за позиции известной певицы-предательницы о войне в Украине в Черновцах решили убрать из местной Аллеи славы ее именную звезду.