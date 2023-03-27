"Дно окончательно пробито": блогерша Анна Алхим попала в скандал из-за российской музыки

Более того, девушка продолжает общаться на русском языке

Увы, но не все "лидеры мнений" в Украине осознают, что происходит сейчас. Спустя больше года после полномасштабного вторжения россии, скандальная блогерша Анна Алхим, которая ранее отличилась высказыванием, что украинцы не обязаны разговаривать на украинском языке, продолжает разговаривать на русском, и очень любит послушать российскую музыку у себя в машине.

Об этом Алхим рассказала в интервью блогеру Александру Волошину, отметив, что делает она это со стримминговых площадок. А это значит, что в российскую казну "капают" средства за каждое прослушивание.

"Ты понимаешь, что ты им бабки отправляешь?"- спросил Волошин, на что блогерша ответила "Да". А после начала расспрашивать, как так получается, если она "просто слушает музыку".

Несмотря на "незнание" Алхим об особенностях стриминговых платформ (да и в принципе о том, что такое стриминговые сервисы), в комментариях на нее обрушилась волна хейта. Многие пользователи не могут понять, почему люди, которые позиционируют себя как "лидеры мнений" продолжают поддерживать страну-агрессора. Более того, на это интервью Алхим надела футболку с гербом Украины.

"Дно пробито", "Может скинуться ей на билет в россию", "Ей не пора к ветеринару?", "Зато с гербом на футболке", "Днище", "Ей пора в СБУ" — пишут в сети.

Ранее, "Телеграф" также писал, что Анна Алхим сыграла немалую роль в разводе известной пары — блогерши Алины Шаманской с режиссером, актером и сценаристом "Студии квартал 95" Русланом Ханумаком. Сам Ханумак же уверяет, что у него с Анной Алхим ничего не было.