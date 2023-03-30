"Ибо 90% говорят на русском": украинцы за границей жалуются на языковые скандалы с земляками (видео)

Языковые скандалы возникают не только в Украине

У украинцев за границей возникают конфликты не только с россиянами и антиукраински настроенными гражданами, как произошло в Чехии, но и с некоторыми своими земляками. В частности, проблемой стали языковые скандалы в чатах и группах украинцев в соцсетях, которые создают, чтобы быть на связи в той или иной стране Европы.

В Ирландии украинка Катя Пташка добавилась в Facebook-группу "Украинцы в Ирландии", где 18 тысяч подписчиков. Она отметила, что это самое популярное комьюнити ее соотечественников в стране.

"В течение года я видела, как администрация этой группы продвигает не очень проукраинские нарративы", — рассказывает Екатерина. По ее словам, администратор Светлана общается исключительно на русском языке, а также унижает украинцев, заявляя, что они все приехали в Ирландию сидеть на выплатах. На претензии по поводу языка и позиции администратор заявляет, что группа интернациональна, хотя ее название противоречит этому. В комментариях Екатерина вежливо спорила с женщиной, которая заявляла, что в Украине 90% людей общается на русском, а власть натравливает украинцев друг на друга". Однако из группы за спор выбросили именно Екатерину.

В Telegram-канале "Украинцы во Франции" тоже произошел языковой конфликт. Украинка Владислава публикует видео на своей странице в TikTok. Она спорила по поводу языка общения, однако получила в свой адрес претензии и обвинения в агрессивности. Одна из комментаторок заявила, что из-за защиты украинского языка его выбросили из группы "Украинцы в Словакии".

Украинка Дарья Корн тоже столкнулась с неприязнью, но уже в Италии. По ее словам, в группе "Украинцы в Италии" ей заявили, что она пропагандирует национализм, разговаривая на украинском, поскольку в этой группе 90% разговаривают на русском языке.

Сейчас Дарья переходит с русского языка на украинский. Отмечает, что сейчас большинство украинцев сознательны, но остались те, кто украинец только в паспорте. В комментариях появились другие подписчики этой группы. Женя Лукьяненко тоже заявила о грубости, в том числе и к украинскому языку. А Анна Лима о том, что ее оттуда исключили из-за просьбы писать на украинском.

Напомним, что речевые скандалы часто происходят и в Украине. К примеру, недавно разгорелся скандал вокруг таксистов в Одессе. Один из них назвал украинцев фашистами, потому что они просили говорить по-украински.

А раньше в одесской пекарне произошел языковой скандал из-за российской музыки. На претензии персонал не реагировал.