Война и язык. Как украинцы переходили на родной язык после 2014 года

Сознание украинцев претерпевало изменения еще до полномасштабного вторжения

Украинская борьба с культурной оккупацией продолжается сотни лет. Новым этапом в процессах становления государства и его дерусификации стали события Майдана. После Революции Достоинства с каждым годом о родном языке стали говорить все громче. Украинский язык, который за время своего существования пережил не менее полутысячи приказов о запрете, выстоял и после 24 февраля 2022 начал свое решающее контрнаступление. Самое полномасштабное вторжение стало для многих украинцев стимулом массово отказываться не только от языка оккупанта, но и российского контента.

В конце концов некоторые украинцы осознали важность языковой идентификации еще до большой войны. В свое время знакомые называли их язык "пафосным", а родители — "грубым". Но при всех сложностях они продолжили стоять на своем, развивать в себе национальное сознание и поощрять других. Однажды решившись и преодолев психологический барьер, они стали примером для тех, кто до сих пор колеблется в своем решении.

"Это меньшее, что можно сделать для страны"

Всю жизнь я жил в преимущественно русскоязычном пространстве. После первых жертв Майдана и начала вооруженного конфликта на востоке я впервые задумался над своей сознательной позицией. Тогда меня очень возмущало значительное количество обрусевших украинцев в нашем городе. Обслуживание было преимущественно на русском языке, преподавание в школах тоже, еще тогда из уст людей я часто слышал изречение "какая разница".

В конце концов, в 2016 году я решил совершить определенный протест и попытаться полностью перейти на украинский. Тогда же столкнулся с грустной реальностью, из-за которой мне было очень тяжело. Мое окружение не очень положительно воспринимало мои попытки. Сначала коллеги даже высмеяли меня. Я не чувствовал поддержки, скорее даже одиночество, но это было мое уверенное решение. В известной степени это стало моим назначением начать с себя и сопротивляться культурной оккупации.

Сегодня я говорю на родном языке уже около 7 лет. Это уже как база и основа. С началом полномасштабного вторжения моему примеру последовали мои близкие и друзья. Конечно, навязать свое мнение я никому не могу, но считаю, что перейти на украинский язык является ответственностью перед страной.

Мне кажется, переходить нужно резко и имея четкую мотивацию. Чем лучше вы поймете, зачем вы это делаете, тем легче и быстрее вам удастся заговорить на украинском. Так однажды, совершая рабочий звонок, я просто начал говорить на украинском. Возможно, кто-то считает, что переходить на украинский нужно постепенно. Шаг за шагом. Начинать говорить на украинском сначала в семье, потом обращаться на украинском в транспорте, в конце концов в своей профессиональной среде. Однако такой подход скорее приучает к переключению языковых кодов и создает в ваших глазах впечатление о неуверенности в собственном выборе. Поэтому настроившись, очнитесь утром и начните разговаривать на украинском. Везде и ни в коем случае не делая исключений для чего-либо.

Что хотелось бы добавить, суржик – это не приговор. Это точно будет лучше полного русского языка. Так что не требуйте от себя идеального результата.

"Трудно только начать…"

Учась в школе, украинский язык я воспринимала как обычный предмет, к которому нужно подготовиться. В старшую школу я никогда не задумывалась о том, чтобы начать общаться по-украински в быту. Не видела в этом смысла, ведь идешь в школу — слышишь русский, в школе на переменах — русский, дома — русский. Все, что я делала как и каждый ребенок – это следовало поведению окружения.

Даже были ситуации, которые в моих глазах полностью дискредитировали украинский язык. Помню, бабушка говорила мне, что не понимает почему украинский считают самым мелодичным языком, ведь русский "мягче и приятнее". В тот момент, это настолько произвело впечатление нам меня, что я начала считать это мнение своим.

Наступил 10 класс, у нас сменилась учительница украинского языка и литературы. Чтобы получить хорошую оценку, недостаточно было поверхностно прочитать произведение, а нужно было хорошо проанализировать работу и потом еще участвовать в дискуссиях. Думаю, здесь начала зарождаться моя любовь к украинской культуре. Произведения перестали казаться плоскими, в них можно увидеть красоту украинского слова.

Через год стало еще интереснее, ведь тогда мы изучали литературу 20 века, возможно, наиболее трагического времени для украинского народа. Скажите, как, например, после "Я…" В. Симоненко, полностью пронизанного гуманистическими идеями, можно не влюбиться в украинский язык? В это время человеческая жизнь ничего не стоила для советского государства.

Готовясь к ВНО по истории Украины, я все больше увлекалась украинским народом. Со времен Гетманщины до современной Украины мы всегда боролись за то, что принадлежит нам. Иван Мазепа, Богдан Хмельницкий, Симон Петлюра, Степан Бандера — все эти фигуры перестали быть чем-то далеким, а дали возможность гордиться, что ты украинец.

В 16 лет я перешла на сторону украинского контента. Свою роль сыграло и то, что в сети россияне всячески унижали нашу нацию и относились к украинскому языку свысока. Они не только насмехались над оккупацией Крыма, но и присваивали себе всех украинских художников. Тогда мое желание идентифицировать себя как украинку стало решительным намерением. Однако большинство моих знакомых не понимали смысла избавиться от русского языка. Близкие высмеивали мою радикальную позицию. Оказавшись под давлением, мои первые попытки перейти на украинский были неудачными.

Поступив в Киев, я искала единомышленников. В конце концов, мои друзья меня вдохновили, поэтому я была очень серьезно настроена на переход. Начала с интернета, потому что это легче всего. Помню в один день я наврала одной девочке, что уже давно говорю на украинском в жизни (это было не так, но переписывалась я с ней на украинском). Пошли гулять, и с непривычки я очень забавно говорила на украинском. Это был мой первый шаг. С того дня я говорила полностью на украинском.

С сентября 2022 года я стала сознательной украинкой и сделала свой выбор, которым я горжусь. После всех событий, все еще некоторые люди оправдываются тем, что они из русскоязычных городов, что они с детства так говорят и это не их выбор. Да, для большинства из нас говорить на русском не было выбором — это то, чему нас учили с детства. Пора сделать свой сознательный выбор. Труднее всего это начать, и позже вы не поймете как вы могли говорить как-то иначе. Если я попробую сказать пару фраз на русском, то будет слышен акцент.

"Не стоит бояться быть смешным в своих ошибках"

Если быть откровенной, то по происхождению я не украинка. Я родилась в Чувашии (сейчас РФ). На тот момент, на мои 6-7 лет, об Украине я знала то, что такая страна есть, и что там, в Днепре, живет со своими родителями моя двоюродная сестричка.

Они каждое лето приезжали к нам и в подарок привозили книги. Однажды сестра подарила книгу, как она сказала, "на украинском языке". Что это был за язык! Я сначала мало что поняла, но выписывала неизвестные мне тогда буквы и подписала, как их правильно произносить. Так я познакомилась с Языком… Нужно ли говорить, что книга была зачитана до дыр?

Когда мы переехали в Украину, моим самым большим страхом были уроки по украинскому языку и литературе в школе, во втором классе. Но я вспомнила ту книжечку, "Три медведя", и все начало читаться… Тогда я общалась на русском, украинском – только на уроках, и еще читала на украинском, немного, но читала.

Хотя мне было обидно, когда меня освобождали от уроков украинского по просьбе мамы. В тот момент я думала: ну я же не дура какая-то, я же понимаю язык, и писать умею… Вместо уроков я шла в библиотеку, и там помогала расставлять книги (мне было интересно, как и почему их ставят именно таким образом).

Однажды, когда меня снова освободили от уроков украинского, я договорилась с учительницей, что я буду писать, читать и отвечать на уроках, но оценки она пусть в журнал не ставит. Это был классный "заговор"!

Тщательно изучать украинский я начала в старшей школе, потому что впереди были выпускные тесты, потом — дальнейшее обучение… Учителя жаловались, как я сдаю вступительные экзамены, ведь я несовершенно знаю украинский. Но в училище культуры, на библиотечное отделение, я поступила, и оценки "за вступительные" были нормальными, а, по-моему – вообще отличными.

Наверное, надо сказать, что в быту я все равно общалась на русском. В 2014-м, когда проходила курс "Современный библиотекарь" и нужно было вести свою страницу на фейсбуке на украинском, обнаружила: мне нравится! Мне нравится писать на украинском!

В 2018 в Днепре стартовал пилотный проект Разговорного клуба… Это были сумасшедшие два месяца обучения! После этих курсов я начала использовать украинский в общественных местах. Особенно нравилось говорить маршрутчикам новые названия улиц именно на украинском. Интересна была реакция окружающих: она часто была негативной или люди как-то улыбались, не очень по-доброму…

В 2019 году Разговорный клуб снова начал работать, но уже в другом формате и с другой Учительницей (именно так, с большой буквы, потому что о нашей Наталье Гейман мы всегда говорим так: Человек с большой буквы). У нас был действительно – Разговорный Клуб, где мы говорили по-украински, обсуждали книги, смотрели украинские художественные фильмы. К нам приходили в гости разные люди: священники, капелланы, писатели… Мы писали конспекты и выполняли домашние задания. Одним словом, наш Разговорный Клуб был языковой ячейкой для языково жаждущих, для тех, кто хотел говорить по-украински, но единомышленников не находил. Мы называли наш Клуб "Добровольцы Украинского Языка", а себя и сейчас называем однодумцами. Хоть Клуб давно прекратил свое существование, но ведь мы есть! )

Украинский у меня сейчас повсюду: на работе, в транспорте, в магазинах, в наушниках, в книгах. Что касается изучения… Я не знаю, есть ли рецепты, чтобы заговорить на украинском? Надо просто однажды не побояться быть смешным в своих ошибках, в своем суржике – нужно пытаться говорить… А еще – читать на украинском, смотреть мультики и фильмы именно на украинском. Я смотрела на своего маленького племянника: он легко переходил в своих играх с русского на украинский и наоборот. Мультфильмы он смотрел на обоих языках, но и сам не замечал тех переходов на украинский. Может, нам нужно брать с тех малых пример?

Мне было просто, потому что было интересно. Но я до сих пор совершаю ошибки в употребляемых мною словах. Но когда меня поправляют, я благодарна.

Пожалуй, главное – нужно побороть свой страх выглядеть неграмотным. И читать – это я как специалист по библиотечному делу говорю.