У Зеленского отчитали "Оскар" за двойные стандарты с Навальным

В ОП не понимают логику "Оскара"

На скандальное решение кинопремии "Оскар" о награждении фильма про российского политика Алексея Навального отреагировали в Украине. В Офисе президента отметили двойные стандарты и возмутились ситуацией.

Свое мнение по этому поводу высказал советник ОП Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

В своем посте Подоляк задается вопросом, как получилось, что "Оскар", который утверждает, что он вне политики, отдает награду фильму, пропитанному политическими вопросами.

"Если "Оскар" вне политики, то как понимать документальный манифест Навального, где выплескивается внутренняя российская политика? Если "Оскар" вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, то почему вы постоянно говорите о гуманизме и справедливости?", — пишет Подоляк на своей странице.

Напомним, что во время кинопремии "Оскар-2023" награду как лучший документальный фильм получила картина про российского оппозиционера Алексея Навального канадского документалиста Дениэла Роера. Такое решение ожидаемо вызвало бурю возмущения среди украинцев. В сети указывали на имперские взгляды российского политика и поддержку оккупации россией Крыма. Несмотря на некоторые изменения в его позиции по поводу Украины, люди все еще помнят его скандальные заявление по типу "Крым — не бутерброд, чтобы его туда-сюда возвращать".

Масла в огонь подлило и то, что на вручение пригласили всю семью Навального и дали им слово. При этом их речь была политической. И это в то время, когда президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано в выступлении на кинопремии.

Ранее мы писали, что глава МИД Дмитрий Кулеба эмоционально прошелся по "Оскару" за отказ Зеленскому в выступлении.

Также мы сообщали, почему "Оскар" отметил именно ленту о "хорошем русском".