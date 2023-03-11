Кулеба эмоционально прошелся по "Оскару", который отказал Зеленскому в выступлении

Организаторы "Оскара" ведут себя лицемерно, награждая фильм о войне, но отказываясь послушать про настоящую войну в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал премию "Оскар". Все из-за того, что организаторы церемонии не разрешили Владимиру Зеленскому выступить с речью на гала-концерте.

Об этом сообщает издание BILD. Глава украинского МИД убежден, что если экранизация романа Ремарка "На Западном фронте без перемен" номинирована на "Оскар", то и президент воюющей страны имеет право выступить.

Алексей Кулеба назвал отказ выступить "лучшим примером лицемерия" со стороны продюсеров киноиндустрии и топ-менеджеров премии.

"Я думаю, что если "На Западном фронте без перемен" получит "Оскар" за лучший иностранный фильм, в то время как президент Зеленский, который руководит страной, в которой идет крупнейшее в Европе со времен Второй мировой войны сражение, не выступит на "Оскаре", то вы не найдете лучшего примера лицемерия топ-менеджеров и продюсеров киноиндустрии", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Украины отметил, что не сомневается в качестве фильма и не поддает сомнению то, что он достоин премии "Оскар". Но ему кажется абсурдной идея, когда нарядные участники голосуют за фильм о войне, и при этом отказываются слушать историю о настоящей войне.

"Слова "смешной" недостаточно, чтобы описать это лицемерие. Я не сомневаюсь в качестве фильма. Я просто говорю, ребята, когда вы собираетесь наградить фильм о войне и не понимаете, что когда вы пьете шампанское, одетые в красивые платья и бриллианты, кто-то другой не хочет слушать настоящую военную историю, которая происходит здесь и сейчас, значит, с вами что-то не так", — возмутился Дмитрий Кулеба.

Он убежден, что нельзя игнорировать ужасы нынешней войны в Украины, даже если бы на "Оскар" номинировали антивоенный фильм.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 95-ая церемония вручения премии "Оскар" состоится ночь на 13 марта. Украинская кинолента также вошла в список номинантов на получение премии.