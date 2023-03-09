Украинцы требуют снять фильм с Томом Крузом с премии "Оскар": замешан российский олигарх

Украинская диаспора требует снять фильм с номинации "Оскар" и осудитьна кинофестивале войну в Украине

Фильму Top Gun: Maverick хотят запретить участие в номинации "Оскар". Украинская диаспора уверена, что киноленту частично проспонсировал российский олигарх Дмитрий Рыболовлев, который находится под санкциями.

Об этом сообщается на портале Всемирного Конгресса Украинцев. Известно, что 95-я церемония награждения премии "Оскар" состоится 12 марта в Лос-Анджелесе.

Украинская диаспора направила открытое письмо в Академию кинематографических искусств и наук США, чтобы фильм Top Gun: Maverick с Томом Крузом в главной роли не был номинирован на "Оскар". Хотя финансирование российским олигархом не было обнародовано, есть основания полагать, что кинолента прошла цензуру кремля.

"Финансирование Рыболовлевым Top Gun: Maverick не было обнародовано, и есть веские основания полагать, что участие олигарха могло привести к цензуре со стороны кремля. В отличие от оригинального фильма, у Top Gun: Maverick нет прямой или косвенной ссылки на россию. Вряд ли это совпадение", – говорится в письме.

Диаспора украинцев выдвинула несколько требований, среди которых:

однозначно отклонить фильмы с любыми прямыми или косвенными инвестициями российских олигархов или других участников геноцидной войны россии против Украины;

просмотреть соответствие Top Gun: Maverick для участия в 95-й церемонии вручения премии Оскар;

выступить с резким заявлением на нынешней церемонии награждения, осудив войну россии против Украины и любые попытки повлиять на Голливуд и американское общество.

Конгресс украинцев напомнил, что Дмитрий Рыболовлев относится к одним из самых богатых олигархов россии. На протяжении десятка лет он вел бизнес с президентом Беларуси Александром Лукашенко и был его рупнейшим бизнес-партнером.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кого выдвинули номинантами на премию "Оскар". В списке номинантов есть и украинская картина.