Українці вимагають зняти фільм із Томом Крузом із премії "Оскар": замішаний російський олігарх

Українська діаспора вимагає зняти фільм із номінації "Оскар" та засудити на кінофестивалі війну в Україні

Фільму Top Gun: Maverick хочуть заборонити участь у номінації "Оскар". Українська діаспора впевнена, що кінострічку частково проспонсував російський олігарх Дмитро Риболовлєв, який перебуває під санкціями.

Про це повідомляється на порталі Всесвітнього конгресу українців. Відомо, що 95-та церемонія нагородження премії "Оскар" відбудеться 12 березня у Лос-Анджелесі.

Українська діаспора направила відкритий лист до Академії кінематографічних мистецтв та наук США, щоб фільм Top Gun: Maverick із Томом Крузом у головній ролі не був номінований на "Оскар". Хоча фінансування російським олігархом не було оприлюднено, є підстави вважати, що кінострічка пройшла цензуру кремля.

"Фінансування Рибальським Top Gun: Maverick не було оприлюднено, і є вагомі підстави вважати, що участь олігарха могла призвести до цензури з боку кремля. На відміну від оригінального фільму, у Top Gun: Maverick немає прямого або непрямого посилання на росію. Навряд чи це збіг", — йдеться у листі.

Діаспора українців висунула кілька вимог, серед яких:

однозначно відхилити фільми з будь-якими прямими чи опосередкованими інвестиціями російських олігархів чи інших учасників геноцидної війни росії проти України;

переглянути відповідність Top Gun: Maverick для участі у 95-й церемонії вручення премії Оскар;

виступити із різкою заявою на нинішній церемонії нагородження, засудивши війну росії проти України та будь-які спроби вплинути на Голлівуд та американське суспільство.

Конгрес українців нагадав, що Дмитро Риболовлєв належить до одного з найбагатших олігархів росії. Протягом десятка років він вів бізнес із президентом Білорусі Олександром Лукашенком і був його найбільшим бізнес-партнером.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, кого висунули номінантами на премію "Оскар". У списку номінантів є українська картина.