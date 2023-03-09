Коли США визнають росію спонсором тероризму: американський політик дав прогноз

Визнання росії спонсором тероризму може знадобитися для того, щоб зупинити Китай

Сполучені Штати Америки все ще не визнали росію державою-спонсором тероризму, але це лише питання часу. Існує фактор, який може значно прискорити цей процес.

Таку думку висловив громадський та політичний діяч, депутат округу Рок в американському штаті Вісконсин, а також блогер та радіоведучий Юрій Рашкін в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на каналі "Орестократія".

"Це не те що ймовірно, це очікувано. Питання в тому, коли це станеться. Це відбудеться тоді, коли це буде потрібно з дипломатичної точки зору. Можливо, це знадобиться для того, щоб зупинити Китай, щоб вони більше не допомагали росії, чим вони допомагають зараз. Приховано допомагають якимось чином і про це вже заявляють у Сполучених Штатах", — сказав Рашкін.

Також він наголосив, що якщо Китай вирішить допомагати росії більш відкрито і вирішить втрутитися в цей конфлікт, то це, своєю чергою, може прискорити процес визнання Штатами росії спонсором тероризму.

"Якщо вони (Китай, — Ред.) вирішать втрутитися в цей конфлікт, то це може дуже прискорити (рішення США, — Ред.) як міру протистояння і відразу оголосити росію державою-спонсором тероризму. Таким чином, можливо, будуть вторинні санкції щодо Китаю і так далі ”, — додав депутат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді 2022 року в Європарламенті ухвалив резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму. За місяць до цього парламент Естонії офіційно визнав російський режим терористичним. У грудні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Конгрес працює над альтернативою визнання росії спонсором тероризму. Штати хочуть уникнути наслідків, які можуть статися через визнання.