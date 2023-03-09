Когда США признают россию спонсором терроризма: американский политик дал прогноз

Признание рф спонсором терроризма может понадобиться для того, чтобы остановить Китай

Соединенные Штаты Америки все еще не признали россию государством-спонсором терроризма, но это лишь вопрос времени. Есть фактор, который может значительно ускорить этот процесс.

Такое мнение высказал общественный и политический деятель, депутат округа Рок в американском штате Висконсин, а также блогер и радиоведущий Юрий Рашкин в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на канале "Орестократия".

"Это не то что вероятно, это ожидаемо. Вопрос в том, когда это произойдет. Это произойдет тогда, когда это будет нужно с дипломатической точки зрения. Возможно, это понадобиться для того, чтобы остановить Китай, чтобы они больше не помогали россии, чем они помогают сейчас. Скрыто помогают каким-то образом и об этом уже заявляют в Соединенных Штатах", — сказал Рашкин.

Также он подчеркнул, что если Китай решит помогать россии более открыто и решит вмешаться в этот конфликт, то это в свою очередь может ускорить процесс признания Штатами россии спонсором терроризма

"Если они (Китай, — Ред.) решат вмешаться в этот конфликт, то это может очень ускорить (решение США, — Ред.) как меру противостояния и тут же объявить россию государством-спонсором терроризма. Таким образом, возможно, будут вторичные санкции по Китаю и так далее", — добавил депутат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ноябре 2022 года в Европарламенте принял резолюцию о признании россии государством-спонсором терроризма. За месяц до этого парламент Эстонии официально признал российский режим террористическим. В декабре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Конгресс работает над альтернативой признания рф спонсором терроризма. Штаты хотят избежать последствий, которые могут произойти в связи с признанием.