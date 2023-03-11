Кулеба емоційно пройшовся по "Оскару", який відмовив Зеленському у виступі

Організатори "Оскара" поводяться лицемірно, нагороджуючи фільм про війну, але відмовляючись послухати справжню війну в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував премію "Оскар". Все тому, що організатори церемонії не дозволили Володимиру Зеленському виступити з промовою на гала-концерті.

Про це повідомляє видання BILD. Глава українського МЗС переконаний, що якщо екранізація роману Ремарка "На Західному фронті без змін" номінована на "Оскар", то і президент країни, що воює, має право виступити.

Олексій Кулеба назвав відмову виступити "найкращим прикладом лицемірства" з боку продюсерів кіноіндустрії та топ-менеджерів премії.

"Я думаю, що якщо "На Західному фронті без змін" отримає "Оскар" за найкращий іноземний фільм, тоді як президент Зеленський, який керує країною, в якій йде найбільша в Європі з часів Другої світової війни битва, не виступить на "Оскарі", то ви не знайдете кращого прикладу лицемірства топ-менеджерів та продюсерів кіноіндустрії", — наголосив Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ України зазначив, що не сумнівається в якості фільму та не піддає сумніву те, що він гідний премії "Оскар". Але йому здається абсурдною ідея, коли ошатні учасники голосують за фільм про війну, і при цьому відмовляються слухати історію справжньої війни.

"Слова "смішний" недостатньо, щоб описати це лицемірство. Я не сумніваюся в якості фільму. Я просто кажу, хлопці, коли ви збираєтеся нагородити фільм про війну і не розумієте, що коли ви п’єте шампанське, одягнені в красиві сукні та діаманти, хтось інший не хоче слухати справжню воєнну історію, яка відбувається тут і зараз, значить, з вами щось не так", - обурився Дмитро Кулеба.

Він переконаний, що не можна ігнорувати жахіття нинішньої війни в Україні, навіть якби на "Оскар" номінували антивоєнний фільм.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 95-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться ніч на 13 березня. Українська кінострічка також увійшла до списку номінантів на здобуття премії.