"Дружба, яка не визнає війну": українка на конкурсі краси сфотографувалася з росіянкою

А пізніше ще й поширила обурливий допис щодо війни в Україні

Міжнародні конкурси краси не перестають дивувати. Лише на початку року був скандал із "Міс Всесвіт 2022", на який допустили росіянку, а тепер виник іще один інцидент. Щоправда, цього разу — з вини представниці України.

Анастасія Лагута, яка днями представляла Україну на Miss Eco International 2023 у Єгипті, сфотографувалася у компанії росіянки, а пізніше ще й поширила собі на сторінку у соцмережі спільне фото з одіозною заявою щодо війни, розв’язаною росією. У підписі до фото вказано: "З міс росія і міс Україна, дружба, яка не визнає війну".

Пост "провисів" на сторінці Лагути менше доби

Цей пост Лагута репостнула зі фейсбук-сторінки іншої учасниці конкурсу — Yasmine Sayed. І обоє вже видалили його. Але, як то кажуть: скріни не горять.

Оригінальний пост

Відомо, що росію на цьому конкурсі представляла Євгенія Парменова. І в її соцмережах цього фото немає.

Представниці України та росії на конкурсі - Анастасія Лагута та Євгенія Парменова

Раніше ми розповідали про ще один цьогорічний скандал, пов’язаний з міжнародними конкурсами краси. На "Місіс Всесвіт-2022", який проходив у Болгарії на початку лютого, перемогла росіянка. У мережі тоді розгорівся скандал, адже це був уже другий конкурс такого рівня, на який допустили представників країни-терористки.