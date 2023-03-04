"Дружба, которая не признает войну": украинка на конкурсе красоты сфотографировалась с россиянкой

А позже еще и запостила у себя в соцсетях возмутительное заявление о войне в Украине

Международные конкурсы красоты не перестают удивлять. Только в начале года был скандал с "Мисс Вселенная 2022", на который допустили россиянку, а теперь возник еще один инцидент. Правда, на этот раз по вине представительницы Украины.

Анастасия Лагута, которая на днях представляла Украину на Miss Eco International 2023 в Египте, сфотографировалась в компании россиянки, а позже еще и распространила себе на страницу в соцсети совместное фото с одиозным заявлением о войне, развязанном россией. В подписи к фото указано: "С мисс россия и мисс Украина, дружба, не признающая войну".

Пост "провисел" на странице Лагуты меньше суток

Этот пост Лагута репостнула с фейсбук-страницы другой участницы конкурса Yasmine Sayed. И обе уже удалили его. Но, как говорится: скрины не горят.

Оригинальный пост

Известно, что россию на этом конкурсе представляла Евгения Парменова. И в ее соцсетях этого фото нет.

Представительницы Украины и россии на конкурсе – Анастасия Лагута и Евгения Парменова

Ранее мы рассказывали об еще одном скандале этого года, связанном с международными конкурсами красоты. На "Миссис Вселенная-2022", который проходил в Болгарии в начале февраля, победила россиянка. В сети тогда разгорелся скандал, ведь это был уже второй конкурс такого уровня от начала года, на который допустили представителей страны-террористки.