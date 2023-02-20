Крым таки бутерброд? Навальный сделал несколько неожиданных заявлений об Украине

Политик поразмыслил о будущем россии и Украины

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас отбывает наказание в колонии, опубликовал "15 пунктов гражданина россии, желающего блага своей стране", в числе которых, среди прочего, упоминается Украина.

Об этом пишет "Медуза".

По словам российского политика, он видит Украину в её международно-признанных в 91 году границах. Он подчеркнул, что эти границы были признаны в том числе и самой россией "Эти границы россия должна признавать и сейчас. Тут нечего обсуждать. Почти все границы в мире случайны и вызывают чье-то недовольство. Но воевать за их изменение в XXI веке нельзя. Иначе мир погрузится в хаос", — передает издание слова Навального.

Стоит отметить, что такая позиция Навального означает сдачу россией Крыма, оккупированного еще в 2014 году, что является крайне невыгодной для российского политика. И ранее сам он как мог уклонялся от этого. Можно вспомнить даже весьма резонансное его заявление о том, что "Крым не бутерброд, что-бы его туда-сюда возвращать". Дескать "Крым останется частью россии и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины".

Теперь же политик якобы считает, что (это еще один, названный навальным принцип) Украину нужно оставить в покое и дать ей возможность развиваться так, как желает ее народ.

"Прекратить агрессию, завершить войну и вывести все российские войска с территории Украины", — говорит навальный.

По его мнению, путин развязал несправедливую агрессивную войну против Украины под нелепыми предлогами. Реальными же причинами войны, говорит политик, являются — политические и экономические проблемы внутри россии, стремление путина удержать власть любой ценой, а также его одержимость своим историческим наследием:

Он подчеркнул, что сейчас россия терпит военное поражение, а "лживые и лицемерные призывы Кремля к переговорам и прекращению огня — не что иное, как реалистичная оценка перспектив военных действий".

В числе прочих пунктов Навальный также упоминал Украину:

совместно с Украиной, США, Евросоюзом и Британией искать приемлемые пути компенсации ущерба, нанесенного Украине;

расследовать военные преступления в сотрудничестве с международными институтами;

Кроме этого в эти пункты вошли и внутрироссийские вопросы, в частности: демонтаж режима путина и установление парламентской республики.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Буче оккупанты расстреляли украинца Навального.

Также мы сообщали о том, что Навальный получил новый срок в россии.