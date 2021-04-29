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"Жуткий скелет, скелетон": появились фото Навального после голодовки

"Жуткий скелет, скелетон": появились фото Навального после голодовки
12:45 Сегодня Телеграф

В Москве в четверг, 29 апреля, началось заседание суда по жалобе осужденного российского оппозиционера Алексея Навального на приговор по делу о клевете на ветерана. Навальный участвует в заседании по видеосвязи из СИЗО.

Об этом сообщает российский телеканал "Дождь".

В заметке отмечается, что фотографировать экран, на котором показывали политика, журналистам не разрешили, вместе с тем, пресс-служба Бабушкинского районного суда предоставила вое фото:

 

"Навальный перед началом заседания сидел в очках, лицо исхудало, на бритой голове уже отрасли короткие волосы. Красной полосы на его робе не было видно — это отметка, которая ставится на нагрудный знак "склонных к побегу", - приводит телеканал слова своего журналиста из зала суда.

В перерыве Навальному удалось пообщаться со своей супругой Юлией. В разговоре он сказал ей, что весит 72 килограмма, а на свидании с ней весил 74.

"… меня вчера водили в баню, я посмотрел на себя в зеркало. Я, конечно, как скелет выгляжу, скелетон такой", - рассказал политик супруге.

Он также сообщил, что в среду, 28 апреля, "видел 4 ложки каши, сегодня буду 6, жду когда 10 ложек".

Навальный_фото

Как описал фото политика Telegram-канал "Baza": "Бритый и худой "машинист" на этих фотографиях – Алексей Навальный".

Он также кратко передал часть разговора заключенного оппозиционера с супругой: "… врачи разрешили ему овощи. Вчера Навальный написал ходатайство на выдачу ему 60 граммов моркови".

Отметим, что 16 января 2021 года, Навальный, находясь на реабилитации в Германии после отравления его "Новичком" в России, опубликовал фото с супругой:

 

А так политик выглядел 3 марта, уже находясь  длительное время под в СИЗО и когда его доставляли на заседания судов:

 

Как сообщалось, 20 февраля в Московском суде признали законным решение суда по замене условного срока Навальному на реальный по делу "Ив Роше". При этом, первоначальный приговор широко рассматривался как политически мотивированный. 

О том, что состояние Навального стало ухудшаться после пребывания в колонии, стало известно еще в конце марта. Тогда оппозиционер просил допустить к нему врача, но все его просьбы руководством колонии услышаны не были.

 У Навального начались сильные боли в спине, отнималась нога. На фоне этого политик объявил голодовку. Причиной стал именно не допуск к нему медперсонала.

Позже стало известно, что состояние Навального было достаточно неблагополучным еще до голодовки – Навальный  до этого успел "скинуть" 8 килограммов.

Позже состояние его ухудшилось еще больше – у него поднялась температура, Навальный начал подозревать у себя туберкулез.

23 апреля Навальный решил прекратить голодовку.

 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Россия, Суд, Голодовка, Фото, Алексей Навальный.
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