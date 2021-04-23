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"Лечить будет некого": расплакавшийся Навальный принял важное решение

"Лечить будет некого": расплакавшийся Навальный принял важное решение
Обновлено 15:12 Сегодня Телеграф фото: Instagram

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого из-за резкого ухудшения здоровья недавно перевели в областную больницу для осужденных, расположенную на территории исправительной колонии № 3 той же области, решил прекратить голодовку, начатую ранее из-за отсутствия медпомощи.

Об этом он написал в своем Instagram.

"Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и - скажу откровенно - их слова о том, что анализы показывают: “через минимальное время лечить будет некого”... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания", - написал он, объяснив причину окончания голодовки. Он также отметил, что главного, что хотел от воздержания от пищи – осмотра врачей, он добился.

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При этом Навальный не стал скрывать, что его состояние никак не улучшилось.

"Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю - у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи", - рассказал он.

Также оппозиционер поблагодарил всех, кто поддерживал и поддерживает его и даже начал голодать вместе с ним.

"Еще одним аргументом, ставшим для меня возможно более важным, стало то, что в знак солидарности со мной голодовку начали несколько разных людей, включая представителей “Матерей Беслана”. У меня слезы из глаз потекли, когда я прочитал это. Господи, да я даже не знаком с этими людьми, а они идут на такое для меня", - расчувствовался Навальный.

Как сообщал "Телеграф", о том, что состояние Навального стало ухудшаться после пребывания в колонии, стало известно еще в конце марта. Тогда оппозиционер просил допустить к нему врача, но все его просьбы руководством колонии услышаны не были. У Навального начались сильные боли в спине, отнималась нога. На фоне этого политик объявил голодовку. Причиной стал именно не допуск к нему медперсонала. Позже стало известно, что состояние Навального было достаточно неблагополучным еще до голодовки – Навальный  до этого успел "скинуть" 8 килограммов. Позже состояние его ухудшилось еще больше – у него поднялась температура, Навальный начал подозревать у себя туберкулез. При этом российские пропагандисты в один голос рапортовали, что все то, что говорит Навальный неправда и его содержат едва ли не в гостиничных условиях и называли "блатным вертухаем".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Россия, Врачи, Алексей Навальный, состояние здоровья Навального.
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