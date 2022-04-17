Из-за фамилии? В Буче оккупанты расстреляли украинца Навального

Оккупанты застрелили однофамилица известного российского оппозиционера.

Российские оккупанты в Буче убили местного жителя Илью Навального.

Как сообщает немецкое издание Bild, преступление произошло 12 марта.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Соседи убитого в разговоре с журналистами предположили, что мужчину могли застрелить из-за того, что он оказался однофамильцем российского оппозиционного политика Алексея Навального.

"Мы вошли в наш дом, и встретили Илью, который спускался по лестнице. Я сказала ему: "Не выходи, там будет стрельба". Но он все еще хотел ненадолго выйти, чтобы выкурить сигарету. Потом я слышала выстрелы снова и снова", — рассказала соседка убитого Мария.

Через час женщина вышла из подвала и увидела Илью Навального лежащим на полу — ему выстрелили в голову, рядом лежал его паспорт.

Отмечается, что убитый Илья Навальный был родом из села Залесье Чернобыльского района, в которой родился отец Алексея Навального.

Справка. Алексей Навальный — российский оппозиционный политик, известный расследованиями о коррупции в россии.

В августе 2020 года Навального отравили, он проходил курс лечения в Германии. В марте 2022 в россии Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

Во время одного из слушаний в суде Навальный выступил против российско-украинской войны и спрогнозировал распад россии в результате общественно-политического кризиса, который наступит после завершения активных боевых действий.

Напомним, около 85 процентов погибших жителей Бучи, где российские оккупанты устроили настоящий геноцид мирного населения, были жестоко расстреляны.