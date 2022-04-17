Укр

Из-за фамилии? В Буче оккупанты расстреляли украинца Навального

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
456
Илья Навальный был убит в Буче Новость обновлена 17 апреля 2022, 13:15
Илья Навальный был убит в Буче

Оккупанты застрелили однофамилица известного российского оппозиционера.

Российские оккупанты в Буче убили местного жителя Илью Навального.

Как сообщает немецкое издание Bild, преступление произошло 12 марта.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Соседи убитого в разговоре с журналистами предположили, что мужчину могли застрелить из-за того, что он оказался однофамильцем российского оппозиционного политика Алексея Навального.

"Мы вошли в наш дом, и встретили Илью, который спускался по лестнице. Я сказала ему: "Не выходи, там будет стрельба". Но он все еще хотел ненадолго выйти, чтобы выкурить сигарету. Потом я слышала выстрелы снова и снова", — рассказала соседка убитого Мария.

Через час женщина вышла из подвала и увидела Илью Навального лежащим на полу — ему выстрелили в голову, рядом лежал его паспорт.

Отмечается, что убитый Илья Навальный был родом из села Залесье Чернобыльского района, в которой родился отец Алексея Навального.

Справка. Алексей Навальный — российский оппозиционный политик, известный расследованиями о коррупции в россии.

В августе 2020 года Навального отравили, он проходил курс лечения в Германии. В марте 2022 в россии Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

Во время одного из слушаний в суде Навальный выступил против российско-украинской войны и спрогнозировал распад россии в результате общественно-политического кризиса, который наступит после завершения активных боевых действий.

Напомним, около 85 процентов погибших жителей Бучи, где российские оккупанты устроили настоящий геноцид мирного населения, были жестоко расстреляны.

Теги:
#Навальный #Буча
Обстановка в Мелитополе сейчас напряженная
Статьи
Жизнь в оккупации. Мелитополь: Пьяные “орки”, победобесие и обнал под бешеный процент
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Обстановка в Мелитополе сейчас напряженная
Жизнь в оккупации. Мелитополь: Пьяные “орки”, победобесие и обнал под бешеный процент
Дата публикации
Категория
От предстоящих ограничений пострадает банковский сектор и экономика рф
ЕС готовит новый пакет санкций против россии: по чему ударят в этот раз
Дата публикации
Категория
Спикер Госдумы рф Вячеслав Володин и президент Украины Владимир Зеленский
"Должен выполнить немедленно": в россии в очередной раз выдвинули требования Зеленскому
Дата публикации
Категория
Горящая техника врага является прекрасным успокоительным для украинцев
Боевых машин уже больше 2000: потери россиян в Украине стремительно растут
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится вот уже 53 дня
Война — день 53: на юге и востоке Украины продолжаются ожесточенные бои с захватчиками, а против россии усиливают транспортную блокаду