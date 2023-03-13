Телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк специально для "Телеграфа" проанализировал новую церемонию "Оскара":

В Лос-Анджелесе завершилась 95-я церемония вручения наград премии Американской академии "Оскар". Абсолютным фаворитом стал фильм Дэниела Шайнерта и Дэна Квана "Все, везде и сразу".

Вторым рекордсменом по количеству статуэток стал немецкий антивоенный фильм "На Западном фронте без перемен". К сожалению, украинский документальный фильм "Дом из осколков" остался без награды – ее получила картина "Навальный" о российском оппозиционере Алексее Навальном канадском документалиста Дэниеле Роэре.

Не могу корректно оценить все эти четыре фильма, поскольку я их еще не видел. Но утром прочел хейт в сторону оскаровских академиков по поводу фильма "Навальный".

Опять же – ничего не могу сказать по поводу качества этого документального фильма. Хотя следил за событием отравления Навального на доступных сайтах и слышал интервью с основателем Bellingcat.

Навальный для меня – такой же российский имперец, как и все россияне.

Хотя, говорят, он из тюрьмы передал какие-то тезисы, где уже не считает Крым российским и даже не считает "бутербродом".

Речь его жены на вручении статуэтки – это, по сути, политическая речь. Какие категорично не любят организаторы церемонии! Поэтому мне удивительно, что уже второй год "Оскар" запрещает выступление Зеленского. Там более того, что он – киношник, типа их коллега, и эта история – актер руководит страной, которая борется против ядерного агрессора – это чистый "голливудский" сценарий!

Я написал в твиттере пару версий – почему это может быть так. Одна из них – в Голливуде много денег от российской государственной мафии. Другая – есть какая-то личная причина нелюбви киноакадемиков к Зеленскому. Может, это и смешно звучит.

Относительно наших шансов на получение "Оскара"...

Украине нужно развивать авторское кино, и именно такое кино когда-нибудь получит "Оскар". Я в этом уверен на 100%!

Как получит "Оскар" в номинации "лучший документальный фильм" фильм о страданиях украинцев во время этой страшной войны.

Но не факт, что авторами будут украинцы. Так же, как авторы фильма "Навальный" – не россияне. Точнее – частично россияне.

Наша с вами задача – победить русских фашистов-оккупантов.

За "Оскары" украинцам порадуемся после Победы!