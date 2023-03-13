Телеведучий, продюсер Ігор Кондратюк спеціально для "Телеграфу" проаналізував нову церемонію "Оскара":

У Лос-Анджелесі завершилася 95-а церемонія вручення нагород премії Американської академії "Оскар". Абсолютним фаворитом став фільм Деніела Шайнерта та Дена Квана "Все, скрізь і всюди".

Другим рекордсменом за кількістю статуеток став німецький антивоєнний фільм "На Західному фронті без змін". На жаль, український документальний фільм "Будинок із скал" залишився без нагороди – її отримала картина "Навальний" про російського опозиціонера Олексія Навального канадського документаліста Деніела Роера.

Не можу коректно оцінити всі ці чотири фільма, оскільки я їх не ще бачив. Але зранку прочитав хейт в бік оскарівських академіків щодо фільму "Навальний".

Знову ж таки – нічого не можу сказати щодо якості цього документального фільму. Хоча слідкував за подією отруєння Навального на доступних сайтах та чув інтерв'ю з засновником Bellingcat.

Навальний для мене – такий же російський імперець, як і всі росіяни.

Хоча, кажуть, він з тюрми передав якісь тези, де вже не вважає Крим російським, і навіть не вважає "бутербродом".

Промова його дружини на врученні статуетки – це, по суті – політична промова. Які категорично не люблять організатори церемонії! Тому мені дивно, що вже другий рік "Оскар" забороняє онлайн виступ Зеленського. Там паче, що він – кіношник, типу їх колега, і це історія – актор керує країною, яка б'ється проти ядерного агресора – це ж чистий "голлівудський" сценарій!

Я написав у твіттері пару версій – чому може бути так. Одна з них – в Голівуді забагато грошей від російської державної мафії. Інша – є якась особиста причина нелюбові кіноакадеміків до Зеленського. Може це і смішно звучить.

Щодо наших шансів на отримання "Оскара"…

Україні потрібно розвивати авторське кіно, і саме таке кіно колись отримає "Оскар". Я в цьому впевнений на 100%!

Як отримає колись "Оскар" в номінації "найкращий документальний фільм" фільм про страждання українців під час цієї страшної війни.

Але не факт, що авторами будуть українці. Так само, як автори фільму "Навальний" – не росіяни. Точніше – лише частково росіяни.

Наша з вами задача – перемогти російських фашистів-окупантів.

За "Оскари" українцям порадіємо після Перемоги!