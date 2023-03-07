На місце путіна можуть поставити російського ліберала: чому це все одно погано

Існує кілька варіантів розвитку подій у разі смерті путіна

Якщо російський диктатор володимир путін не доживе до Гааги, його можуть замінити нібито протилежним йому лідером, але навряд чи це сильно вплине ситуацію в країні.

Таку думку висловив "Телеграфу" голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

Експерт вважає, що на місце глави кремля може прийти, хтось дуже схожий із самим путіним.

"Можливо, Володін, спікер Держдуми. Хтось такий же бридкий, як і сам путін", — каже Дробович.

При цьому, на думку Дробовича, існує абсолютно протилежний варіант, на який можуть розраховувати навіть на Заході. Втім, зазначає, експерт, навряд чи навіть із цього вийде щось хороше.

"Хоча є варіант, що вони поставлять якогось умовного Навального – імперського ліберала – це покращить ситуацію. Частина наших західних партнерів на це і робить ставку – на прихід до влади в росії ліберальної опозиції.

Це цікавий сценарій, але я можу гарантувати, що не пройде й 5-7 років, як цей ліберал набереться гріхів до біса… Та й без насильства їм навряд чи вийде стабілізувати систему. В людському плані те, до чого вони довели свою країну – це страшне, гидотне пекло. Так що без великого бунту, або справжньої революції, там навряд чи щось може змінитися", — вважає Антон Дробович.

Більше про те, коли, де і чим закінчиться війна, з чого почнеться розпад росії та як покарати винуватців геноциду ви можете прочитати в інтерв’ю Антона Дробовича "Телеграфу" під назвою: "Коли путіна вб’ють, на його місце прийде хтось такий же бридкий, як він ", — Антон Дробович про війну, Залужний і Перемогу" .

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