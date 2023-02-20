Крим таки бутерброд? Навальний зробив кілька неочікуванних заяв про Україну

Політик подумав про майбутнє росії та України

Відомий російський опозиціонер Олексій Навальний, який зараз відбуває покарання в колонії, опублікував "15 пунктів громадянина росії, який бажає блага своїй країні", серед яких, серед іншого, згадується Україна.

Про це пише "Медуза".

За словами російського політика, він бачить Україну в її міжнародно-визнаних у 91 році кордонах. Він підкреслив, що ці кордони були визнані в тому числі і самою росією. "Ці кордони росія має визнавати і зараз. Тут нема чого обговорювати. Майже всі кордони у світі випадкові і викликають чиєсь незадоволення. Але воювати за їх зміну в XXI столітті не можна. Інакше світ порине в хаос", — передає видання слова Навального.

Варто зазначити, що така позиція Навального означає здачу росією Криму, окупованого ще 2014 року, що є вкрай невигідним для російського політика. І раніше сам він як міг ухилявся від цього. Можна згадати навіть дуже резонансну його заяву про те, що "Крим не бутерброд, щоб його туди-сюди повертати". Мовляв, "Крим залишиться частиною росії і більше ніколи в найближчому майбутньому не стане частиною України".

Тепер політик нібито вважає, що (це ще один, названий навальним принцип) Україні треба дати спокій і можливість розвиватися так, як бажає її народ.

"Припинити агресію, завершити війну та вивести всі російські війська з території України", — говорить навальний.

На його думку, путін розв’язав несправедливу агресивну війну проти України під безглуздими приводами. Реальними ж причинами війни, каже політик, є політичні та економічні проблеми всередині росії, прагнення путіна утримати владу за будь-яку ціну, а також його одержимість своєю історичною спадщиною:

Він наголосив, що зараз росія зазнає військової поразки, а "брехливі та лицемірні заклики Кремля до переговорів та припинення вогню — не що інше, як реалістична оцінка перспектив військових дій".

Серед інших пунктів Навальний також згадував Україну:

спільно з Україною, США, Євросоюзом та Британією шукати прийнятні шляхи компенсації збитків, завданих Україні;

розслідувати військові злочини у співпраці з міжнародними інституціями;

Крім цього, у ці пункти увійшли і внутрішньоросійські питання, зокрема: демонтаж режиму путіна та встановлення парламентської республіки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Бучі окупанти розстріляли українця Навального.

Також ми повідомляли про те, що Навальний отримав новий термін у росії.