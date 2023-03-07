На место путина могут поставить российского либерала: почему это все-равно плохо

Существует несколько вариантов развития событий в случае смерти путина

Если российский диктатор владимир путин не доживет до Гааги, то его могут заменить якобы противоположным ему лидером, но вряд-ли это сильно повлияет на ситуацию в стране.

Такое мнение "Телеграфу" высказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Эксперт считает, что на место главы кремля может прийти, кто-то очень схожий с самим путиным.

"Возможно, Володин, спикер Госдумы. Кто-то такой же мерзкий, как и сам путин", — говорит Дробович.

При этом, по мнению Дробовича, существует и абсолютно противоположный вариант, на который могут рассчитывать даже на Западе. Впрочем, отмечает, эксперт, вряд-ли даже из этого выйдет что-то хорошее.

"Хотя есть вариант, что они поставят какого-нибудь условного Навального – имперского либерала – это улучшит ситуацию. Часть наших западных партнеров на это и делает ставку – на приход к власти в россии либеральной оппозиции.

Это интересный сценарий, но я могу гарантировать, что не пройдет и 5-7 лет, как этот либерал наберется грехов до черта… Да и без насилия им вряд ли удастся стабилизировать систему. В человеческом плане то, до чего они довели свою страну – это страшный, мерзкий ад. Так что без большого бунта или настоящей революции там вряд ли что-то может измениться", — считает Антон Дробович.

Больше о том, когда, где и чем закончится война, с чего начнется распад россии и как наказать виновников геноцида вы можете прочитать в интервью Антона Дробовича "Телеграфу" под названием: "Когда путина убьют, на его место придет кто-то такой же мерзкий, как он", — Антон Дробович о войне, Залужном и Победе".

Напомним, ранее мы писали о том, что известный российский оппозиционер Алексей Навальный сделал несколько неожиданных заявлений об Украине.

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