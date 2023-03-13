У Зеленського відчитали "Оскар" за подвійні стандарти з Навальним

В ОП не розуміють логіки "Оскара"

На скандальне рішення кінопремії "Оскар" щодо нагородження фільму про російського політика Олексія Навального відреагували в Україні. В Офісі президента вказали на подвійні стандарти та обурилися ситуацією.

Свою думку щодо цього висловив радник ОП Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

У своєму посту Подоляк ставить питання, як вийшло, що "Оскар", який стверджує, що він поза політикою, віддає нагороду фільму, просякнутому політичними питаннями.

"Якщо "Оскар" поза політикою, як тоді розуміти документальний маніфест "Навальний", у якому внутрішньоросійська політика ллється через край? Якщо "Оскар" поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, навіщо тоді постійно говорити про гуманізм і справедливість?", — пише Подоляк на своїй сторінці.

Нагадаємо, що під час кінопремії "Оскар-2023" нагороду як найкращий документальний фільм отримала картина про російського опозиціонера Олексія Навального канадського документаліста Деніела Роєра. Таке рішення очікувано викликало обурення серед українців. У мережі вказували на імперські погляди російського політика та підтримку окупації росією Криму. Незважаючи на деякі зміни в його позиції щодо України, люди все ще пам’ятають його скандальні заяви на кшталт "Крим — не бутерброд, щоб його туди-сюди повертати".

Оліви у вогонь підлило й те, що на вручення запросили всю родину Навального і дали їм слово. При цьому їхня промова була політичною. І це у той час, коли президентові України Володимиру Зеленському було відмовлено у виступі на кінопремії.

Раніше ми писали, що глава МЗС Дмитро Кулеба емоційно пройшовся по "Оскару" за відмову Зеленському у виступі.

Також ми повідомляли, чому "Оскар" відзначив саме стрічку про "хорошого росіянина".