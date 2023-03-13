"Оскар" для Навального: интриги Голливуда против Украины или удар по путину

Политолог Владимир Фесенко объяснил "Телеграфу", почему оргкомитет отметил именно ленту о "хорошем русском"

Вокруг награждения "Оскаром" ленты о российском оппозиционере Алексее Навальном украинцам не стоит поднимать шум и распространять "зраду", ведь постоянная тотальная критика российских оппозиционеров играет против стратегических интересов Украины. В то же время в Голливуде действительно могло сработать определенное антиукраинское лобби, из-за которого тема Украины на нынешней церемонии была минимизирована.

Такое мнение "Телеграфу" высказал политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Напомним, награду как лучший документальный фильм получила картина о Навальном канадского документалиста Дэниела Роэра. Это повлекло за собой шквал критики в адрес оргкомитета, ведь украинский фильм о детях из Лисичанска не удостоился никакой премии. К тому же украинскому президенту Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить с речью на 95-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии.

"Не надо искать черную кошку в темной комнате, то есть рассуждать в контексте какой-то конспирологии и тайных политических игр. По Навальному все было известно заранее. Совершенно ясно было еще месяц-два назад (если не больше), что "Оскар" дадут именно этому фильму. Здесь действительно есть определенные политические расчеты. С одной стороны (слышал разные отзывы): лента с точки зрения кинематографии была фавориткой. А с другой: безусловно, это была сознательная целенаправленная поддержка российской оппозиции и сигналы путину. А именно то, что Запад ставит на оппозицию. Здесь нет противопоставления с Украиной. На мой взгляд, к сожалению, мы очень часто слишком погружаемся в такую, абсолютно неправильную, игру в "хороших" и "плохих русских", — говорит политолог.

По его словам, не следует противопоставлять именно таким образом, поскольку "это неправильно, в частности, с точки зрения наших интересов".

"Нам нужно будет самим выстраивать, проводить свою политику в россии, и рассматривать всех русских как плохих, это против наших интересов. Это неправильно с точки зрения стратегической политики по отношению к россии", — аргументирует эксперт.

Владимир Фесенко подчеркивает также, что в ситуации с российским оппозиционером фильм получил "Оскар" прогнозируемо, награждение было абсолютно логичным решением, и "здесь есть элементы политики, а по Зеленскому, скорее всего, не столько были политические игры, сколько оргкомитет не хотел излишне переключать внимание с Навального".

"Они хотят сохранить ситуацию, когда "Оскар" — на первом плане, — продолжает эксперт. — Не Зеленский, а "Оскар". Возможно, это был тоже сигнал о том, что хотят немного "прикрутить" Зеленского на международной арене. Здесь может быть ревность со стороны американского истеблишмента, мол, слишком много Зеленского, так что его надо немного "прикрутить". Такие мотивы могут быть. Трудно сказать, реальны ли они, или нет, — это только предположение. Но я не исключаю, что здесь больше была мотивация оргкомитета "Оскара", который не хотел, чтобы на первом плане было обращение Зеленского. То есть, если будет и Зеленский, и Навальный, тогда, по их мнению, было бы слишком много политики на "Оскаре". Возможно, поэтому и решили не акцентировать внимание именно на обращении Зеленского".

В то же время политолог не исключил, что вокруг украинской темы в кулуарах конкурса действительно могли включиться определенные "игры в Голливуде", то есть какие-то внутриголливудские подковерные интриги.

"Потому что в Голливуде (и вокруг него) есть много симпатиков Зеленского, которые открыто его поддерживают, контактируют с ним, а у кого-то наверняка есть ревность по этому поводу. Таким образом, думаю, в ситуации с выступлением президента Украины сыграла не столько политика, сколько могла сработать какая-то внутренняя ревность: мол, если режиссер Мартин Скорсезе и некоторые другие поддерживают Зеленского, а мы давайте Навального поддержим. Поэтому больше склоняюсь к версии: возможно, что это были какие-то внутренние голливудские интриги", – предполагает он.

Эксперт также добавил, что реакция Украины по поводу отказа в выступлении украинского президента, высказанная со стороны главы МИД Дмитрия Кулебы, "была правильной, ведь в данном случае здесь речь идет не о Зеленском, а об антивоенных сигналах".

"Если вы против войны, (такой войны, которую развязала россия), то нужно поддерживать не Зеленского, а Украину. И обращение Зеленского было бы уместным", — заключает политолог.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой фильм получил сразу семь оскаровских статуэток. Лучшим актером стал Брендан Фрейзер.

Также сообщалось, что песня, клип на которую снимали в Украине, получила Оскар-2023.