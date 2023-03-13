Сильно похудевшая Леди Гага появилась на "Оскаре-2023" в пикантном наряде (фото)

36-летняя знаменитость похвасталась стройной фигурой в прозрачном платье

Американская певица и актриса Леди Гага вслед за исполнительницей Tems в украинском наряде, произвела фурор на престижной церемонии "Оскар", которая в 2023 году состоялась в ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе (США).

36-летняя знаменитость приехала на кинопремию со съемок второй части "Джокера" с Хоакином Фениксом в главной роли. Вероятнее всего для участия в новом фильме Гага сильно похудела.

Для кинопремии звезда принарядилась в полупрозрачное черное платье Versace. "Изюминкой" откровенного наряда стала сеточка на спине, что заканчивалась приблизительно на середине ягодиц.

Леди Гага на Оскаре-2023. Фото: Getty Images

Леди Гага на Оскаре-2023. Фото: Getty Images

Леди Гага на Оскаре-2023. Фото: Getty Images

А ведь когда-то американская певица была такой:

Певица в былые времена не сильно следила за своей фигурой

Ранее мы рассказывали о скандале, возникшем на нынешней церемонии вручения "Оскара". Награду как лучший документальный фильм получила картина "Navalny" о российском оппозиционере Алексее Навальном. На сцену вышли его жена и дети, которым даже дали слово — в отличие от Президента Украины Владимира Зеленского, которому отказали в выступлении из-за "аполитичности" этого мероприятия. В этой же номинации, кстати, был украинский фильм "Дом из заноз", который снимали в Лисичанском центре социально-психологической реабилитации детей.