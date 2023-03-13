Леді Гага, яка сильно схудла, з’явилася на "Оскарі-2023" у пікантному вбранні (фото)

36-річна знаменитість похвалилася стрункою фігурою у прозорій сукні

Американська співачка та актриса Леді Гага слідом за виконавицею Tems в українському вбранні, викликала фурор на престижній церемонії "Оскар", яка у 2023 році відбулася в ніч з 12 на 13 березня у Лос-Анджелесі (США).

36-річна знаменитість приїхала на кінопремію зі зйомок другої частини "Джокера" з Хоакіном Фенікс у головній ролі. Найімовірніше для участі в новому фільмі Гага дуже схудла.

Для кінопремії зірка убралась в напівпрозору чорну сукню Versace. "Родзинкою" відвертого вбрання стала сіточка на спині, що закінчувалася приблизно на середині сідниць.

Леді Гага на Оскарі-2023. Фото: Getty Images

Леді Гага на Оскарі-2023. Фото: Getty Images

Леді Гага на Оскарі-2023. Фото: Getty Images

А колись американська співачка була такою:

Співачка в минулі часи не сильно стежила за своєю фігурою

Раніше ми розповідали про скандал, що виник на нинішній церемонії вручення "Оскара". Нагороду як найкращий документальний фільм отримала картина "Navalny" про російського опозиціонера Олексія Навального. На сцену вийшли його дружина та діти, яким навіть дали слово — на відміну від Президента України Володимира Зеленського, якому відмовили у виступі через "аполітичність" цього заходу. У цій же номінації, до речі, був український фільм "Будинок зі скалок", який знімали у Лисичанському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.