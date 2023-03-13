Беременная Рианна впервые выступила на "Оскаре 2023": посвятила номер умершему Чедвику Боузману (фото, видео)
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Певица впервые была номинирована на кинопремию за саундтрек к фильму "Черная Пантера: Ваканда навсегда"
В ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе прогремела ежегодная церемония награждения "Оскар 2023", во время которого выступила поп-дива Рианна, ранее эффектно объявившая о второй беременности на Супербоуле 2023.
Артистка исполнила свой чувственный трек "Lift me up", который является саундтреком к фильму "Черная Пантера: Ваканда навсегда". Отметим, что с этой композицией певица была впервые номинирована на кинопремию за "Лучшую оригинальную песню".
Свое чувственное выступление, как и саму песню, Рианна посвятила звезде первой части "Черной пантеры" — Чедвику Боузману, который умер в возрасте 43 лет от рака толстой кишки в 2020 году.
Отметим, что за вечер Рианна сменила несколько роскошных образов, не забыв оголить уже заметно округлившийся живот. Сначала певица появилась в платье от бренда Alaia с необычными разрезами на бедрах. После выступала в роскошном черном костюме, верх которого был украшен стразами, и в длинных кожаных перчатках, а позже появилась в платье мятного цвета с открытым животом.
Ранее мы рассказывали о скандале, возникшем на нынешней церемонии вручения "Оскара". Награду как лучший документальный фильм получила картина "Navalny" о российском оппозиционере Алексее Навальном. На сцену вышли его жена и дети, которым даже дали слово — в отличие от Президента Украины Владимира Зеленского, которому отказали в выступлении из-за "аполитичности" этого мероприятия. В этой же номинации, кстати, был украинский фильм "Дом из заноз", который снимали в Лисичанском центре социально-психологической реабилитации детей.